Război la Mangalia. Motivul? Banii!

E din nou deranj la Mangalia. Aleșii locali sunt în pragul unui alt conflict. Deocamdată, certăreții își pregătesc replicile, urmând ca marți, 26 septembrie, să aibă loc și confruntarea propriu-zisă. Și de această dată, conflictul dintre consilierii PSD și primarul liberal Cristian Radu pleacă de la bani. Astfel, edilul propune consilierilor locali, în ședința ordinară din 26 septembrie, aprobarea unui împrumut bancar în valoare de 60.341.185 de lei! Proiectul primarului liberal din Mangalia a stârnit mânia reprezentanților PSD în Consiliul Local, care s-au declarat solidari în încercarea de a bloca o nouă tentativă de a împovăra orașul cu o datorie imensă. „La anunțata ședință a Consiliului Local Mangalia, care va avea loc marți, consilierii PSD vor vota NU la propunerea numărul 4, privind contractarea unui împrumut în valoare de 13 milioane de euro. Dacă se va materializa, împrumutul va fi rambursat în următorii 12 - 15 ani. Astfel, în primii trei ani, municipalitatea va plăti câte 500.000 euro pe an, urmând ca restul datoriei să atingă colosala cifră de două milioane de euro pe an. Un simplu calcul matematic arată că orașul va rambursa, cu tot cu dobânzile aferente, 21 de milioane de euro, deci o sumă cu o treime mai mare decât cea contractată. Consilierii PSD Mangalia resping această propunere de îndatorare a orașului deoarece în fiecare an bugetul local a prevăzut clar sume pentru asfaltare, dar acestea au fost redirecționate de conducerea administrației locale către alte ”priorități”. De exemplu, bugetul anului 2016 prevedea două milioane de euro pentru asfaltare (stabiliți prin inițiativă cetățenească), dar la rectificare banii au luat altă destinație. De asemenea, dacă se vor găsi 500.000 de euro de rambursat anual, înseamnă că bani există! În loc să plătim dobânzi, putem folosi acești bani pentru asfaltare și în patru ani orașul și stațiunile vor avea infrastructură de invidiat! Pe de altă parte, există priorități adevărate, care ar necesita împrumuturi. De pildă modernizarea bazei materiale a școlilor sau un serviciu de urgență într-un spital dotat după model european. În plus, se pot accesa fonduri guvernamentale pentru astfel de lucrări sau se poate aplica pe axele fondurilor europene. Un bun manager ar căuta astfel de fonduri nerambursabile, nu s-ar îndatora în condițiile în care, în statisticile Ministerului de Finanțe, Mangalia ocupă deja un rușinos loc II în topul datoriilor“, se arată într-un comunicat al PSD Mangalia.

„VIITORUL MANGALIEI VA FI IPOTECAT PENTRU 15 ANI“

Consilierul social democrat Paul Foleanu spune că scopul acestui împrumut este incert. „Se prezintă o listă cu străzile din oraș și cu niște sume de bani prevăzute pentru fiecare. Bănuim că ar fi vorba despre plombarea acestor drumuri cu banii împrumutați. Mai sunt înscrise în acea listă Cinematograful Pescăruș și Casa de Cultură, unde bănuim că se vor face reparații. Pe această cale fac un apel la consilierii locali - aleși de cetățenii Mangaliei să îi reprezinte - să se derobeze de haina politică și să respingă acest împrumut, care nu face decât să acopere nevoile personale ale primarului, amanetând viitorul Mangaliei pentru 15 ani. Având în vedere faptul că astăzi Mangalia este pe locul doi în România la capitolul arierate (datorii la furnizori mai vechi de 90 de zile), acest împrumut nu face decât să sufoce în datorii orașul. În condițiile în care suma totală ce ar trebui rambursată este de 21 milioane euro, întrebarea mea simplă este: Nu ar fi Pentru a lămuri situația cu privire la destinația banilor din împrumutul bancar, am încercat să aflăm și părerea primarului Cristian Radu, însă acesta nu a putut fi contactat telefonic.