Ronaldo încheie anul cu un nou trofeu

Portughezul Cristiano Ronaldo a fost desemnat fotbalistul anului la cea de-a șaptea ediţie a „Globe Soccer Awards”, gală desfășurată marți, la Dubai, iar atacantul în vârstă de 31 de ani a declarat că 2016 a fost cel mai bun an din cariera sa. „Atât la nivel colectiv, cât şi individual, a fost probabil cel mai bun an al meu de până acum. Am câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid, am câştigat primul titlu major din istoria naţionalei Portugaliei, am câştigat Balonul de Aur, Campionatul Mondial al Cluburilor. Nu aş fi avut ce să îmi doresc mai mult de atât. Oamenii care încă se îndoiesc de mine, de Real Madrid şi de naţionala Portugaliei nu au niciun argument. Am câştigat tot ce se putea câştiga. Aşa că a fost un an fantastic şi sunt foarte fericit. Vreau să le mulţumesc coechipierilor de la echipa naţională şi de la Real Madrid”, a afirmat Ronaldo, prin intermediul unei înregistrări video, după acest ultim premiu câştigat.

Atacantul echipei Real Madrid a devenit în 2016 campion al Europei alături de naţionala Portugaliei, iar cu echipa de club a cucerit trei trofee, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al Cluburilor. La nivel individual, atacantul în vârstă de 31 de ani a câştigat Balonul de Aur şi a ieşit, de asemenea, învingător în ancheta pentru cel mai bun fotbalist al anului a agenţiei poloneze de presă PAP.

Laureaţii celei de-a șaptea ediţii a Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugalia) - cel mai bun fotbalist al anului, Florentino Perez (Real Madrid) - cel mai bun preşedinte de club al anului, Real Madrid (Spania) - cel mai bun club de fotbal al anului, Unai Emery (FC Sevilla/PSG) - premiu special, Fernando Santos (Portugalia) - cel mai bun antrenor al anului, Samuel Eto'o (Antalyaspor/Camerun) - premiu pentru întreaga carieră, Mark Clattenburg (Anglia) - cel mai bun arbitru al anului.

