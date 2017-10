Rujeola a mai făcut o victimă în România

Un nou deces din cauza rujeolei - al 35-lea - s-a înregistrat în ultima săptămână, iar numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 9.670, de la debutul epidemiei, în urmă cu un an, potrivit datelor anunţate vineri de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie din Braşov, asistentă medicală la Spitalul de Pediatrie din oraş. Ea s-a îmbolnăvit în septembrie, dar boala a dus la complicaţii grave, ajungând la meningoencefalită rujeolică, potrivit News.ro. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov au anunţat, vineri, că o femeie de 39 de ani a murit din cauza rujeolei, confirmarea diagnosticului fiind primită în cursul zilei de joi. "Avem un caz de deces din cauza complicaţiilor virusului rujeolic, la un pacient de 39 de ani. Ieri (joi – n.r.) am primit confirmarea diagnosticului şi am raportat cazul la Bucureşti. Este primul deces din cauza rujeolei înregistrat la Braşov", a declarat Claudia Bularca, purtător de cuvânt al DSP Braşov.

Femeia care a murit era asistentă medicală la Spitalul de Pediatrie. În luna septembrie s-a îmbolnăvit de rujeolă. Pacienta a făcut cea mai gravă complicaţie a virusului, respectiv meningo-encefalită rujeolică. Femeia a stat câteva zile în comă, dar a decedat din cauza complicaţiilor. Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, până vineri s-au înregistrat 9.670 de cazuri de rujeolă. De asemenea, numărul deceselor a ajuns la 35, astfel: 9 în jud. Timiș, 6 în jud. Arad, 7 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Brașov, 1 în jud. Calarași, 1 în jud. Cluj, 1 in jud. Neamț, 1 în jud. Satu Mare, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galati, 1 in jud. Mures și 1 în București, potrivit datelor anunţate vineri de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.