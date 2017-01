S-a decis! Constănțenii nu rămân fără apă caldă

07:09:25 / 27 Iulie 2016

Datorii

De ani si ani legile romanesti tolereaza datornicii si pactizeaza cu ei. Plecate de la o falsa omenie cei care au datorii la administratia blocurilui de zeci si sute de milioane lei vechi nu mai platesc pentru ca mintea lor s-a instaurat ideea ca nu vor pati nimic,ca prin taraganari peste taraganari de termene in justitie nu-si pierd apartamentele. Cunosc un caz in care un proprietar are cca trei sute milioane restanta{!!!) a fost obligat de instanta sa plateasca o cota parte din pensie care,atentie NU ACOPERA NICI VALOAREA INTRETINERII PE LUNA RESPECTIVA. Nu mai spun ca neplatind nu sunt cointeresati sa faca economie la utilitatile primite. Se impun un pachet nou de legi si de la o suma in sus,cand se vede incapacitatea sau rea vointa la plata apartamentele sa fie scoase la licitatie si asociatia sa-si recupereze debitele. Si astfel datoriile ar scade mult iar cei care totusi nu isi permit sa achite intretinerea se pot muta,prin vanzare-cumparare intr-o locuinta mai modesta. S-a ajuns aici pt ca legile sunt blande,fals umane si sunt facute de oameni care locuiesc la vile,au case de vacanta etc