S-au cumpărat mii de vacanțe la Târgul de Turism! Au fost reduceri mari!

A fost nebunie mare la Târgul de Turism al României (TTR), care a avut loc la Romexpo - București, în perioada 16 - 19 februarie. S-au cumpărat mii de vacanțe, reducerile fiind extrem de atractive, de până la 50%. Peste 250 de agenții de turism și tour-operatori din 14 țări (Austria, Bulgaria, Egipt, Croația, Federația Rusă, Grecia, Israel, Moldova, Palestina, Polonia, Republica Dominicană, România, Turcia și Ungaria) au încercat să atragă cât mai mulți cumpărători în standurile lor, oferind prețuri cu reduceri speciale pentru vacanțe exotice, croaziere de lux, sejururi pe litoralul românesc și în Delta Dunării, mini-vacanțe de Paște, 1 Mai, pachete city break și chartere pentru destinații din Spania, Turcia și Grecia. Majoritatea agențiilor de turism au oferit, pe durata târgului, reduceri suplimentare față de cele de early booking, de 5-10%, reduceri care vor fi valabile inclusiv luni, în agențiile de turism. Majoritatea românilor interesați de vacanțe cu prețuri mai bune nu au vrut să rateze nici spectacolul târgului. Între o baclava, o dobrogeană sau o felie de cozonac ca pe vremea bunicii, stropite cu spor cu câte un pahar cu vin sau un cocteil, după dărnicia expozantului, vizitatorii s-au oprit la standuri, unii pentru a studia ofertele, alții pentru a beneficia "pe încredere" de cea mai bună ofertă. Iar cei din urmă spun că aleg fie să meargă cu agenții cu care deja au mai călătorit, în care au încredere, fie cu cele recomandate de prieteni. ”Românii își rezervă tot mai din timp vacanțele, avem din ce în ce mai multe rezervări early booking în ultimii ani. Ca urmare, ianuarie și februarie au devenit luni de vârf ale vânzărilor de vacanțe, impulsionate de discounturile consistente, de până la 45%, și de posibilitatea de a alege dintre cele mai bune oferte existente pe piață. Avem o creștere de peste 30% a vânzărilor în perioada de early booking față de anul trecut”, spune directorul național de vânzări al TUI TravelCenter/Eurolines, Cosmin Marinof, citat de Agerpres. ”Din experiența ultimilor ani am constatat că cei care obișnuiesc să viziteze târgurile de turism sunt mari amatori de oferte speciale și chilipiruri, încercând să cumpere, cu această ocazie, vacanțe reduse cu până la 50%”, a spus, la rândul său, Marius Pandel, CEO Christian Tour. Managerul agenției de turism Bibi Touring, Adrian Voican, a spus că ”după sezonul turistic 2016, în care România a înregistrat cel mai mare număr de turiști din ultimii 10 ani, atingând cifra de 4,8 milioane de turiști, anul acesta se anunță unul cu foarte multe noutăți la nivel de confort, dar și de transport către stațiuni turistice, prin lansarea unor curse charter, în special către litoralul românesc”. El a completat că ”Mamaia rămâne stațiunea nr. 1, dar în ușoară scădere față de 2016, cele mai mari creșteri înregistrându-le în acest an Saturn, Cap Aurora, Mangalia și Eforie Nord”. ”Vânzările early booking vor fi cu circa 25% mai mari decât anul trecut. Turiștii care vor însă să beneficieze de early booking trebuie să se grăbească din două motive: fie nu mai sunt camere deja pe unele hoteluri și pe anumite perioade, fie unele hoteluri și-au limitat numărul de camere alocate pe early booking, iar solicitările care depășesc acel număr de camere vor fi tratate ca rezervări normale, fără reducerea de early booking. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Eforie, Venus”, a precizat, pentru Agerpres, Aurelian Marin, președintele agenției Paradis Vacanțe de Vis. Standul Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD) a atras, și la această ediție, mii de vizitatori. ”Cel mai mare succes pe care l-am prezentat a fost introducerea zborurilor interne între Constanța și patru orașe din țară, precum și conectarea cu orașe europene pe care le considerăm cu potențial de emitere de turiști către litoral și Delta Dunării”, a spus președintele ALDD, Corina Martin. De altfel, chiar ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, a precizat, încă de la deschiderea TTR, că ”fiecare zonă, fiecare țară are particularitățile ei, dar, vorbind despre atuurile litoralului românesc, cred că acestea țin de Delta Dunării, zonă unică în Europa. Este un mare avantaj față de competitorii din zonă”.