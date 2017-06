S-au deschis înscrierile la Ten Outstanding Young Persons (TOYP)!

S-au deschis oficial înscrierile pentru competiția națională care recunoaște, în fiecare an, zece tineri remarcabili din țara noastră.

Organizatorul competiției TOYP, Federația Junior Chamber International (JCI) România, vă invită la identificarea și recomandarea persoanelor remarcabile în cadrul competiției. Înscrierile sunt deschise până în 15 august, urmând ca ulterior să aibă loc jurizarea candidaturilor.

Într-o primă etapă, până în 15 august, organizațiile locale JCI identifică și propun candidații prestigiosului program de recunoaștere și promovare a tinerilor excepționali.

Înscrierea în program se poate realiza de către orice persoană pe site-ul competiției, prin completarea formularului de recomandare http://toyp.jciromania.ro/formular/, sau se pot face propuneri direct coordonatorului de proiect la nivel local, până în data de 15 august 2017.

După această dată, un juriu specializat va selecta zece finaliști la nivel național, aceștia fiind reprezentanții României în competiția internațională de anul viitor Ten Outstanding Young Persons of the World, care se va desfășura în Goa, India.

La Constanța, membrii organizației de tineri cetățeni activi JCI Constanța au început demersurile de identificare a potențialilor candidați. Coordonatorul de proiect la faza locală a acestei ediții este psihoterapeutul Alina Lebidov. “Noi găsim în acest proiect o oportunitate de a promova tinerii remarcabili drept modele pozitive pentru generațiile din care fac parte. Ne dorim să evidențiem adevărații lideri ai generațiilor tinere - oameni care excelează în domeniile lor de activitate sau care au adus contribuții notabile în comunitatea din care fac parte, oameni care, prin modelul personal oferit, ne inspiră. Plus că este o onoare deosebită să fii nominalizat într-un proiect în care a fost premiat chiar și John F. Kennedy”, spune Alina Lebidov, membru JCI Constanța.

Candidații din cadul competiției TOYP trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care să fie cetățeni români cu vârste între 18 și 40 de ani (intervalul de vârstă permis în cadrul organizației JCI) și să aibă realizări excepționale în unul dintre următoarele domenii: Economie, afaceri, antreprenoriat | Politic, Juridic, Guvernamental | Academic | Cultural | Moral, protejare mediu Protecția copiilor, pace, drepturile omului | Umanitar, voluntariat | Științific, tehnic | Auto-depășire | Inovații medicale.

ETAPE ALE COMPETIȚIEI JCI TOYP

12.06 - 15.08.2017- Înscriere candidaturi și promovare candidaturi în România

16.08 - 15.09.2017- Evaluare candidaturi și jurizare

16.09.2017 - Anunțare finaliști pentru competiția JCI TOYP România

07.10.2017 - Gala de premiere JCI TOYP România, Constanța

04.2018 - 05.2018 - Înscriere candidaturi în competiția internațională

10.2018 - Gala de premiere JCI TOYP internațional, Goa - India

Gala de premiere a celor zece finaliști pentru România, selectați de juriu, se va desfășura la Constanța, pe 7 octombrie 2017. Ceremonia, parte a programului Conferinței Naționale JCI România (5-8 Octombrie 2017), va fi un prilej de întâlnire a antreprenorilor, autorităților, voluntarilor și partenerilor implicați în susținerea valorilor românești.

Finaliștii celei de-a doua ediții din România vor fi înscriși în competiția internațională din 2018, desfășurată la Goa, în India. „Este o competiție care ne oferă șansa de a face cunoscuți români cu rezultate excepționale, la nivel internațional. Anul acesta suntem foarte mândri ca România să fie pentru prima oară reprezentată în competiția internațională, de către finaliștii de anul trecut: Veronica Soare, Elena Ovreiu, Marius Bogdan Pîslariu, Theodor Matican, Dan Ștefan, Georgiana Vieru, Victor Miron, Remus Rădvan, Gabriel Ciobotaru, Marius Bud”, a arătat Florin Ioniță, coordonatorul proiectului național în 2017.

“Văzând cum oameni de-o vârstă cu noi mută munții din loc, ajută, se implică, inovează, excelează, contribuie la o lume mai bună, am înțeles că și noi putem să ne depășim limitele și să fim promotorii schimbării. TOYP e mai mult decât un proiect prin care se recunoaște valoarea a zece tineri remarcabili, e un proiect prin care oamenii sunt motivați de semenii lor prin puterea exemplului. Am devenit un ambasador al proiectului pentru că am văzut în persoanele nominalizate putere, compasiune și inspirație. Ediția a doua va aduce în prim-plan noi lideri, fie ca impactul să fie din ce în ce mai mare și cât mai mulți români să își găsească un model de urmat“, a declarat Oana Radu, președinte JCI România 2017.

Din 1983, JCI a premiat aproape 300 de persoane din 57 de națiuni. Printre persoanele premiate de-a lungul timpului se numără personalități binecunoscute ca: John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky și multe altele. Câștigătorii selectați în cadrul competiției au continuat să reprezinte adevărate modele pentru tinerii din întreaga lume, performând în domeniile în care au fost nominalizați.

„Competiția TOYP a ajuns în România pentru prima dată anul trecut, când s-a bucurat de un real succes și un număr impresionant de înscrieri. Ne dorim ca această competiție să devină o tradiție și pentru JCI România, iar tinerii care merită recunoaștere publică pentru munca lor, să fie aplaudați și promovați”, mai spune Oana Radu, președinte JCI România.