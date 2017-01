Scandal în Inel II din cauza unor mașini blocate de Poliția Locală

11:16:26 / 24 Februarie 2016

Pentru Robert

Vedeti o doamna cu copilul in brate dar branula din mana copilului o vedeti? Stie cineva ca acea doamna trebuia sa transporte copilul la o Unitate Medicala pentru tratament ambulatoriu? Era drept sa se ofere amenda dar ce lege permite punerea sechestrului pentru bunul propriu? E usor sa comparati o mama cu altceva pe care personal am incurajat-o fiind martora la nedreptatea ce i se face. Voi daca ati cobora la scara cu copilul si ati vedea ce nedreptate se comite pentru ca nu sunt locuri de parcare dar si pentru faptul ca toata lumea era in aceeasi situatie dar pentru ca un vecin iesit la pensie care nu putea sa vada din casa cum trec masinile prin fata geamului sau suna pentru a va reclama cum vi s-ar parea? Politia locala trebuia intradevar sa ii sanctioneze pentru parcare neregulamenara dar la fel trebuia sa se autosesizeze si cazul vehiculelor parcate de la un capat la celalalt parcate ilegal. Si eu am un copil pe care il scot zilnic cu un carucior pentru al plimba si nu am loc de masinile de pe acelasi trotoar dar ce sa fac asta este situatia cu care ma confrunt de 10 ani in acest cartier unde lipsesc cu desavarsire licurile de parcare. E usor sa judecam dar mai greu sa trecem prin filtrul constiintei ceea ce se intampla in societatea noastra si neregulile cu care ne confruntam ca si cetateni.