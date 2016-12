Scandal la o școală din Constanța. Profesorii, în grevă japoneză!

Scandal la Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din Constanța! Profesorii și părinții elevilor sunt revoltați că Inspectoratul Școlar Județean Constanța (ISJ) și Comisia de învățământ din Consiliul Local Municipal (CLC) doresc comasarea școlii lor cu Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu”. Propunerea ar fi fost făcută de Consiliul Local, ca o consecință a faptului că școala nr. 6 nu mai are suficienți elevi pentru a-și păstra personalitatea juridică, având 270 în prezent, limita fiind de minim 300 de elevi. Deși distanța între cele două unități școlare este de aproape 2 kilometri, alte școli care ar fi putut prelua ca structură arondată școala nr. 6 fiind mai apropiate (cum sunt școala nr. 7 ”Remus Opreanu” - aproximativ 800 de metri și școala nr. 12 ”B. P. Hașdeu” - aproximativ un km), cele două unități au refuzat să o preia. Profesorii școlii nr. 30 au făcut vineri grevă japoneză și au intrat la ore purtând banderole albe la mâini, iar un grup de cadre didactice a înaintat un memoriu la primele orele ale zilei de vineri la ISJ, în care spuneau că nu își doresc unirea cu școala nr. 6.

ÎNTÂLNIRE CU SCÂNTEI Nemulțumiți de posibilitatea mutării elevilor (de la Școala 30) în altă clădire, părinții au fost la unitatea de învățământ unde au cerut explicații directoarei și consilierilor locali care fac parte din Comisia de învățământ nr. 4. Spiritele s-au încins când directoarea școlii, prof. Aneta Dragnea a spus că i s-a cerut părerea cu privire la arondare prin telefon, și că aceasta a fost de acord cu ideea, urmând să aibă loc și consultarea în Consiliul de Administrație (CA) al școlii. ”Am fost sunată pe 28 decembrie 2015, când eram în vacanța de iarnă și mi s-a explicat că se încearcă să se dea curs solicitării noastre de extindere pe care am adresat-o în ultimii ani, și să ni se ofere un nou spațiu. Eu am răspuns că avem nevoie ca de aer de un nou spațiu, dar trebuie să ne consultăm cu reprezentanții CA al școlii”, a explicat directoarea. Părinții au fost extrem de nemulțumiți că deși directoarea a aflat de această idee din decembrie, ei au fost informați abia în urmă cu 2 zile, astfel că au cerut demisia acesteia. ”Eu nu știu dacă un răspuns la telefon, în vacanță, fără o semnătură și fără prezența mea acolo poate fi considerat un acord din partea mea. Nu am anunțat profesorii pentru că era vacanță, și am considerat că o discuție de principiu, că urmează niște consultări, așa cum era firesc. Nu am semnat nimic. Eu am cerut spațiu, dar nu doresc școala nr. 6 din foarte multe motive: costuri pentru plata utilităților pe care va trebui să le acoperim din bugetul școlii noastre, apoi colegii mei se tem că normele vor fi la comun, iar la evaluările pentru restrângerea de activitate, vor fi evaluați la comun și nu se știe cine va avea punctaje mai mari. Nu se pune problema mutării unor clase de la școala noastră în clădirea de acolo”, a subliniat directoarea. Școala nr. 30 are în prezent peste 1.100 de elevi.

CONSILIERII LOCALI AU DISCUTAT CU PROFESORII ȘI PĂRINȚII Veniți pentru a participa la CA al școlii, consilierii locali au ascultat nemulțumirile părinților și ale profesorilor și au explicat cum s-a ajuns la propunerea de arondare a școlii nr. 6 la unitatea lor de învățământ. ”ISJ a înaintat o propunere de organizare a rețelei școlare ținând cont că potrivit legii, școala nr. 6 nu mai întrunește condițiile pentru a avea personalitate juridică. Este o propunere, a consiliului local, după ce am vorbit cu directoarea, nu știam dacă s-a discutat sau nu în CA al școlii, am înaintat propunerea spre avizare la ISJ”, a anunțat consilierul local Mariana Cojoc. Ea a precizat că a aflat despre acest conflict din presă și că niciunul dintre consilieri nu ar fi făcut propunerea de arondare, dacă ar fi știut de nemulțumirile părinților. ”Prin urmare, am acest mandat din partea primarului interimar, Decebal Făgădău, să vă garantăm că rețeaua școlară rămâne așa cum este, iar școala nr. 30 rămâne structură de sine stătătoare, fără nicio altă structură arondată”, a anunțat Cojoc, fapt care a stârnit aplauze în rândul părinților.

CE SPUNE ISJ La rândul său, CA al ISJ s-a reunit în ședință de dimineață pentru a vota aprobarea planului de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2016 - 2017, care prevede și comasarea celor două unități școlare. ”Potrivit metodologiei de organizare a rețelei școlare, aprobată prin ordinul ministrului 5556/27.10.2015, care prevede că organizarea se realizează de autoritățile locale cu avizul ISJ. Am primit spre avizare planul de reoganizare care prevede o singură modificare, cea referitoare la trecerea școlii nr. 6 la școala nr. 30. Propunerea CL nu are nicio problemă de legalitate, ca urmare CA al ISJ nu poate refuza emiterea avizului conform asupra întregii rețele, aviz ce a fost acordat astăzi, 15 ianuarie, în CA”, a declarat inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală. Aceasta a explicat că planul trebuia avizat, 15 ianuarie fiind termenul limită pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016 - 2017. Prof. Bucovală a subliniat că arondarea școlii nr. 6 la o altă unitate școlară nu înseamnă transferul elevilor de la o unitate școlară la alta. ”Nu există amenințări de restrângere de activitate asupra cadrelor didactice de la școala nr. 30. Conform prevederilor legale, dacă vor exista situații de restrângere de activitate, ele vor afecta cadrele didactice care predau la 2 instituții de învățământ, respectiv școala 6 și o altă școală”, a precizat inspectorul școlar general. La închiderea ediției, Comisia de învățământ a CL era în ședință pentru stabilirea unității școlare care va prelua școala nr. 6, care potrivit legii, nu va mai putea funcționa cu personalitatea juridică din anul școlar viitor, din cauza numărului mic de elevi.