Scandal sexist în lumea muzicii!

Anunțarea nominalizărilor pentru ediția din acest an a topului American Music Awards (AMA) a creat tensiune în lumea muzicii, după ce s-a constatat că femeile lipsesc din majoritatea categoriilor, printre acestea numărându-se Artistul anului, Videoclipul anului și Turneul anului. Vedeta pop Halsey, una dintre puținele femei care au prins o nominalizare, pentru colaborarea cu The Chainsmokers la hitul "Closer", a postat joi pe Twitter că este cu adevărat dezamăgită de lista de nominalizări dominată de bărbați. "Atât de multe artiste incredibile au avut lansări în acest an. Sper ca viitoarele show-uri de decernare a premiilor să le acorde recunoașterea pe care o merită", a a acuzat cântăreața. Halsey are două nominalizări, la categoria Cel mai bun cântec pop/rock și Cea mai bună colaborare a anului pentru "Closer", dar nu a primit nicio nominalizare singură, deși a lansat un album de top în acest an. Alte omisiuni notabile sunt Katy Perry, Miley Cyrus, Lorde, Demi Lovato, Lana Del Rey și Kesha, care au lansat toate noi cântece și albume în acest an, precum și Taylor Swift, care a lansat în august un videoclip apreciat pentru single-ul ei "Look What You Made Me Do". Rihanna este singura femeie care a primit două nominalizări solo, urmând să concureze cu Lady Gaga și nou-venita Alessia Care, la categoria Cea mai bună artistă pop/rock, și cu Beyonce și Kehlani, la categoria Cea mai bună cântăreață la categoria soul/R&B. Debutanta Julia Michaels se va lupta cu James Arthur, fostul membru al One Direction Niall Horan, rapperul Post Malone și duetul hip hop Rae Sremmurd pentru premiul dedicat artiștilor aflați la debut.

Lista nominalizărilor este dominată de cântăreții de pop și hip hop, în frunte aflându-se Bruno Mars, cu opt nominalizări, inclusiv Artistul anului, principalul premiu al serii. Cântărețul este urmat de Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, The Chainsmokers and The Weekend, cu câte cinci nominalizări.

Conform organizatorilor, nominalizările la AMA sunt făcute prin măsurători ale reacțiilor fanilor prin intermediul Billboard Magazine și Billboard.com, care includ cifre precum vânzările de muzică, turnee, difuzări în streaming și pe posturile de radio, precum și activitățile sociale între 9 septembrie 2016 și 14 septembrie 2017. Câștigătorii American Music Awards sunt votați de fani și vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii live televizate pe canalul ABC la 19 noiembrie.