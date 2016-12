Scorpions îşi întâlneşte fanii români în decembrie

Cea mai cunoscută trupă germană de hard rock/heavy metal din toate timpurile, Scorpions, revine în România şi va susţine un concert la Romexpo Bucureşti, pe 14 decembrie, în cadrul unui nou turneu, „Rock'n Roll Forever”, început în septembrie. Turneul trupei Scorpions cuprinde ţări precum Rusia, Ucraina, Lituania, Estonia, Finlanda şi România.

Preţurile biletelor la concertul din Bucureşti sunt următoarele: Super VIP - 400 lei, Vip - 325 lei, Golden Circle - 250 lei şi Normal Circle - 150 lei. Biletele pot fi cumpărate, începând de astăzi, de pe site-urile Biletoo.ro, Blt.ro, Bilet.ro. Începând de luni, biletele vor fi disponibile în toate magazinele aflate în reţeaua Biletoo.ro.

Scorpions este o trupă germană de rock originară din Hanovra. A fost înfiinţată în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni care provin din ţări diferite. Celebră în anii '80 pentru piese precum „Rock You Like a Hurricane”, „No One Like You” sau „Still Loving You”, Scorpions s-a afirmat drept cel mai valoros grup heavy al Germaniei. Balada „The Wind of Change / Vântul schimbării”, lansată în 1990 şi considerată un simbol al căderii Zidului Berlinului, a devenit un succes la scară mondială, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. Asocierea trupei Scorpions cu prăbuşirea Zidului Berlinului a fost consacrată în 1999.