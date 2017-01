Scorpions vrea să lanseze al 20-lea album de studio în 2015

Trupa rock germană Scorpions intenţionează să lanseze, anul viitor, cel de-al 20-lea album de studio din carieră, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare. Rockerii germani au făcut acest anunţ la patru ani după ce au plecat într-un turneu mondial de adio, care a durat trei ani. Chitaristul Rudolf Schenker a dezvăluit că multe dintre piesele de pe noul album, care va fi o continuare a materialului discografic ”Comeblack” din 2011, provin din precedentele sesiuni de înregistrări ale grupului. ”Cred că avem în total 15 cântece din anii '70 şi '80, pe care dorim să le lansăm”, a spus Rudolph Schenker.

Scorpions este o trupă germană de rock, originară din Hanovra. A fost înfiinţată în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni care provin din ţări diferite. Celebră în anii '80 pentru piese precum ”Rock You Like a Hurricane”, ”No One Like You”, ”Still Loving You”, Scorpions s-a afirmat ca fiind una dintre cele mai valoroase trupe heavy ale Germaniei. Balada ”The Wind of Change”, lansată în 1990 şi considerată un simbol al căderii Zidului Berlinului, a devenit un succes la scară mondială, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991.