Se distribuie ultimele bilete de tratament pentru pensionari din 2015

Dacă doriți să mergeţi la tratament la băi, dar nu aţi prins niciun bilet în acest an, mai aveţi o şansă. Casa Judeţeană de Pensii (CJP Constanța) a primit ultima serie de bilete de tratament pentru pensionari din acest an. CJP Constanţa oferă, pentru cea de-a doua serie din noiembrie, 185 de bilete la tratament, din care mai sunt disponibile 150. Pentru a ridica biletele, persoanele interesate se pot prezenta la sediul CJP Constanța, la parter, ghișeul 1, de luni până vineri, între orele 8.00 și 13.30, până pe 23 noiembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP Constanța, Kristina Mutiș, pentru a ridica biletele aveți nevoie de o cerere-tip, trimitere de la medicul de familie (original și copie), copie după actul de identitate și talonul de pensie pe luna octombrie sau noiembrie 2015 (original). Dacă doriți să mergeți la tratament în această perioadă, o puteți face în stațiunile 1 Mai (10 locuri), Amara (20), Căciulata (17), Călimănești (6), Covasna (32), Geoagiu (3), Govora (5), Felix (20), Olănești (9), Sărata Monteoru (6), Slănic Prahova (10) și Vatra Dornei (17). Plecările în staţiuni se vor face pe 1 decembrie. Ridicarea tuturor biletelor de tratament se face numai de către titularii lor, cu actul de identitate în original, potrivit reprezentanților CJP Constanța. În cazuri speciale, ridicarea biletelor se poate face de către o altă persoană, cu procură notarială. Pensionarii care vor să obţină un bilet de tratament balnear pot beneficia o singură dată de această oportunitate, în cursul unui an.