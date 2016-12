Se închide Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie!

07:08:16 / 14 Noiembrie 2016

suficienta

Buai hicler...ejdi nebun? Tu vrei pe ieniceri sai pun sati vrece culur cu sabun? Pai printre beneficiarii lotizarii sunt si magistrati si de la mediu si de la anaf, si de la primarie si politisti si machidoni si ziaristi si...si...si.... Si s-au tot revandut parcelele incercand sa se piarda responsabilitatea. Or sa se dea investitori, cumparatori de buna credinta, "io cand miam dat seama ca e magarie dupa ce am cumparat am vandut ca sa nu pierd banii", dastea...si e ancheta grea...mai bine stam in birouri si ne radem si ne luam salariile si ...