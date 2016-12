Sechestru pe averea lui Gabriel Oprea și a fiului său

Petre Mazilu, patronul firmei ce a săpat groapa în care polițistul Bogdan Gigină a căzut în timp ce făcea parte dintr-un dispozitiv de însoțire a lui Gabriel Oprea, susține că semnalizarea s-a făcut corect și că nu are ce să își reproșeze din acest punct de vedere. "Semnalizările au fost corecte. Se ştia de groapă. S-a lucrat trei zile înainte, cu o oră înainte a trecut o delegaţie, chiar a preşedintelui, deci nu se poate spune că nu au fost semnalizate corect. Erau două lămpi, licurici cum le spunem noi, care funcţionau. Una funcţiona şi după accident, cea care nu a fost distrusă", a declarat Petre Mazilu, la intrarea în sediul DNA. Întrebat a cui este responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, Mazilu a spus: "N-aş putea să mă pronunţ eu. Probabil că o mare vină o are şi tânărul şi e păcat că a murit aşa tânăr. Din neatenţia dânsului, probabil. Din câte am înţeles, i s-a spus să se retragă din dispozitiv din cauza condiţiilor meteo. Nu sunt sigur, s-a zvonit. Nu eram în ţară când s-a întâmplat. Plecam, mă pregăteam de plecare. Eu zic că da, s-a respectat întru totul legea. Câteodată în viaţă eşti vinovat numai că exişti". Mazilu a mai declarat că a fost chemat la DNA în calitate de suspect.

La DNA au ajuns miercuri şi fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, dar și fiul acestuia. Gabriel Oprea a fost chemat la DNA pentru a i se aduce la cunoştinţă sechestrul impus pe avere în dosarul morţii poliţistului Gigină, din acelaşi motiv fiind chemat şi fiul său, după ce fostul ministru ar fi trecut o parte din bunuri pe numele acestuia, au declarat surse judiciare.

Pe 14 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis a avizat începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină. În prima fază, cererea a fost trimisă Senatului României, însă plenul acestei camere a respins-o. Ulterior, sub presiunea protestelor, Gabriel Oprea a demisionat din Parlamentul României, astfel că procurorii au revenit cu o a doua cerere, adresată lui Klaus Iohannis, potrivit legii răspunderii ministeriale.