Simona Halep s-a calificat în turul trei la Indian Wells

Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 4 şi locul 4 WTA, s-a calificat, duminică, în turul al treilea al turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells, desfăşurat pe hard şi dotat cu premii totale de 7.699.423 de dolari.

Intrată în competiţie direct în turul doi, Halep a învins-o pe sportiva croată Donna Vekic, beneficiară a unui wild-card, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 12 minute de joc. De-a lungul partidei, Halep a reuşit doi aşi, a comis două duble greşeli, iar la primul serviciu a avut un procentaj de reuşită de 62 la sută. Ea a reuşit şapte break-uri – patru în primul set şi trei în al doilea – şi a pierdut trei game-uri pe propriul serviciu.

Halep a început partida cu un break, după ce a salvat două mingi de game ale adversarei, însă nu a reuşit să îşi consolideze avantajul şi s-a văzut egalată la unu. Cele două jucătoare şi-au făcut, apoi, serviciul, scor 2-2, după care au urmat încă cinci break-uri, dintre care trei reuşite de Simona Halep şi două de Donna Vekic, scor 5-4. Halep şi-a făcut serviciul pentru a doua oară în set, astfel că şi-a adjudecat primul act în 40 de minute.

În setul secund, constănţeanca a cedat un singur game, când avea deja 4-0, după care şi-a făcut serviciul, a reuşit un nou break şi a concretizat prima minge de meci.

"A fost un prim set greu, am avut patru săptămâni de pauză şi a fost mai greu să intru în meci. Îi mulţumesc antrenorului meu pentru sfaturi, sunt foarte fericită că am reuşit să câştig acest meci, este foarte important. Aici mă simt precum acasă, de fiecare dată am avut parte de sprijin aici, din partea românilor şi nu numai. Le mulţumesc şi sper că voi fi capabilă să mai câştig şi alte meciuri aici!", a declarat Halep, după meci.

Următoarea adversară a Simonei Halep va fi jucătoarea franceză Kristina Mladenovic (23 de ani, locul 26 WTA), care a eliminat-o pe Annika Beck (Germania, 61 WTA), în minimum de seturi, scor 6-0, 7-5. Bilanţul înfruntărilor directe este de partea franţuzoaicei, scor 2-1.

Prezenţa în turul al treilea al turneului de la Indian Wells este recompensată cu 41.350 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat turneul Indian Wells în 2015, iar în 2016 s-a oprit în faza sferturilor de finală, după o înfrângere suferită în faţa americancei Serena Williams.