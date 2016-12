Situație dramatică! Școlile constănțene, fără profesori la început de an?

Elevii constănțeni s-ar putea confrunta în acest an cu o nouă premieră, asta după ce este cunoscut faptul că elevii de clasa a IV-a nu vor avea toate manualele școlare, iar unele școli vor începe anul fără autorizații: ei s-ar putea trezi în prima zi de școală și fără profesori la catedră. Și în acest an, cu doar 2 săptămâni înainte de începutul anului școlar, peste 1.100 de posturi de educator, învățător și profesor din învățământul constănțean sunt încă neocupate. Situația este gravă, ținând cont că în primăvară au fost publicate 1.631 de posturi complete și incomplete, iar din acestea, doar aproximativ 500 de posturi au fost ocupate în ședințele publice organizate până acum.

După fiecare sesiune de Bacalaureat, realizăm situația dramatică în care se află învățământul românesc. An de an, dăm vina pe tinerii candidați pentru rezultatele slabe pe care le obțin, pentru că se arată dezinteresați de școală și de studiu și total nepregătiți pentru examenul la care se prezintă. Uităm de multe ori că elevii sunt rezultatul educației primite acasă și al valorilor care li se insuflă de mici, dar și al profesorilor pe care îi întâlnesc și care îi formează. În fiecare an, în perioada aceasta, inspectoratele școlare județene organizează ședințe publice pentru ocuparea posturilor didactice vacante și rezervate, însă anual se confruntă cu probleme similare: prea puțini candidați dornici să profeseze la catedră pentru câte posturi sunt neocupate. Elevii constănțeni s-ar putea confrunta în acest an cu o nouă premieră, asta după ce este cunoscut faptul că elevii de clasa a IV-a nu vor avea toate manualele școlare, iar unele școli vor începe anul fără autorizații: ei s-ar putea trezi în prima zi de școală și fără profesori la catedră. Și în acest an, cu doar 2 săptămâni înainte de începutul anului școlar, peste 1.100 de posturi de educator, învățător și profesor din învățământul constănțean sunt încă neocupate. Situația este gravă, ținând cont că în primăvară au fost publicate 1.631 de posturi complete și incomplete, iar din acestea, doar aproximativ 500 de posturi au fost ocupate în ședințele publice organizate până acum. Cu toate că situația nu stă deloc bine, reprezentanții inspectoratului susțin că nu vor fi probleme așa de mari la începutul anului școlar, pentru că procesul de ocupare a posturilor este în plină desfășurare. ”Astăzi (miercuri, 31 august - n.r.) au loc în școli angajări în regimul de plată cu ora din rândul profesorilor pensionari. Vineri, 2 septembrie, are loc o nouă ședință publică la care pot participa toți candidații care au susținut examenul de titularizare în perioada 2010 - 2016, așa că vor ocupa din posturile publicate pe 30 august”, a declarat, pentru ”Telegraf”, inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. Alina Codreanu.

UN NOU CONCURS

Pentru posturile care vor rămâne neocupate chiar și după aceste etape, ISJ va organiza un nou concurs pe 5 septembrie. Doar 114 viitori profesori și-au manifestat intenția de a preda de la toamnă, așa că cel mai probabil, până la ultima ședință publică de repartizare a locurilor, care va avea loc pe 9 septembrie, se va apela din nou la personal necalificat, fără pregătire corespunzătoare în domeniu. Deși, în parte, este de înțeles decizia absolvenților de a fugi de învățământ din cauza salariilor mici oferite debutanților, dar și a modului în care sunt priviți profesorii de societatea românească, sistemul de învățământ suferă an de an din cauza problemelor care apar.