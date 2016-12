Soare și temperaturi ridicate, în aceste zile. Vezi când va ploua!

Ne vom mai putea bucura de temperaturi ridicate cel puțin câteva zile. Meteorologii spun că, în Dobrogea, temperaturile maxime se vor menține la peste 20 de grade Celsius și în aceste zile. Luni, 5 octombrie, vremea va fi plăcută, astfel că vom avea maxime cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius și minime între 13 și 16 grade C, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Tot luni vom avea parte din plin de soare. Marți, 6 octombrie, temperaturile minime se vor încadra între 12 și 15 grade C, maximele vor urca până la 24 de grade C, însă este posibil să plouă. Și miercuri, 7 octombrie, soarele ne va surâde pe parcursul întregii zile, când vom avea maxime între 19 și 24 de grade C și cer variabil.

VREMEA PÂNĂ ÎN DECEMBRIE În octombrie, temperaturile medii lunare vor înregistra valori peste norme în sud-est, dar și local în sudul și vestul României, iar în rest, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice, potrivit specialiștilor de la ANM. În noiembrie, dacă valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale aproape în toată țara, nu la fel putem spune și despre Dobrogea. În sud-est și local în sudul și vestul țării, ele se pot situa peste norme. Potrivit estimărilor specialiștilor, în decembrie,valorile termice vor fi în general apropiate de mediile multianuale, însă în sud-estul și, local, în sudul și vestul țării vor fi posibile temperaturi medii lunare mai ridicate decât în mod obișnuit. Cantitățile lunare de precipitații se vor situa în limitele climatologice în majoritatea zonelor, local în centrul țării fiind posibile valori peste medii, iar în sud, sub norme.

