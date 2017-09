SSC Farul Constanța nu știe încă pe ce buget se va baza în Liga a 3-a

Suporter Spirit Club Farul Constanța anunța în cursul dimineții de luni că Viorel Farcaș este noul antrenor principal, ajutat de secunzii Ion Barbu și Gheorghe Mina, însă până seara, când a avut loc reunirea echipei pentru startul pregătirii noului sezon, lucrurile au luat o altă întorsătură!

„Le mulțumesc suporterilor și membrilor Consiliului de Administrație pentru funcția propusă. A fost o decizie care mă bucură, dar, din motive personale și nu neapărat obiective, nu pot onora această funcție de antrenor principal. După cum știți, acum cinci ani am demarat un proiect cu Academia Performer. Acesta este ultimul an al juniorilor de 18 ani și cred că ar fi debusolați să-și piardă tocmai acum antrenorul. Rămân devotat acestui proiect SSC Farul, dar pe funcția de director tehnic, pe care am ocupat-o și până acum. În plus, ACS Performer este pepiniera care va furniza juniorii care vor juca la SSC Farul în Liga a 3-a”, a declarat Farcaș. În aceste condiții, nou-promovata în Liga a 3-a va avea același staff tehnic, alcătuit din Ion Barbu (antrenor principal), Gheorghe Mina (antrenor secund) și Viorel Farcaș (director tehnic).

„Eu cred că am demonstrat că iubesc acest club, indiferent în ce postură am fost la Farul, ca jucător, antrenor secund sau antrenor principal. Nu ar fi o problemă să-l iubesc în continuare indiferent că sunt antrenor sau doar suporter. Acest club va rămâne în sufletul meu toată viața! Începem un drum greu, ca și acum un an. Sperăm ca și anul acesta să mai obținem o promovare”, a afirmat Ion Barbu.

MECIURI AMICALE CU CELELALTE ECHIPE ÎNFIINȚATE DE SUPORTERI

Fotbaliștii de la SSC Farul se vor pregăti deocamdată în localitate, însă conducerea tehnică speră să se poată organiza și un cantonament. Sunt deja perfectate câteva meciuri de verificare, cu Abatorul Slobozia (29 iulie) și Oțelul Galați (12 august, în deplasare). Va urma un turneu amical la Ploiești, cu trei meciuri într-o singură zi, 18 sau 19 august, dar de câte o singură repriză, de 45 de minute. La acest triunghiular vor mai participa alte două echipe înființate de suporteri și care au promovat luna trecută în eșalonul al treilea, Petrolul și Oțelul Galați. Turneul va fi televizat pe Digi Sport!

„Săptămâna aceasta este destinată jocurilor de selecție, pentru că vor veni jucători și vrem să-i testăm și să creionăm un lot. Apoi va urma ciclul normal de pregătire săptămânal, încheiat cu câte un joc de verificare programat sâmbăta sau duminica. Din lot vor face parte aproximativ 12 jucători din lotul care a obținut promovarea și încă 6-8 juniori, cel mai probabil de la ACS Performer. Purtăm discuții cu 5-6 jucători care au experiența meciurilor din Liga a 2-a, care să fie titulari și să poată face diferența în campionatul următor, când ne propunem promovarea în Liga a 2-a. Am discutat și cu cei de la FC Viitorul, să vedem dacă există jucători seniori care nu intră în vederile lor și pe care ni i-ar putea împrumuta pentru campionatul următor. Însă, ca să-i putem aduce pe cei 5 - 6 fotbaliști experimentați, este esențial să putem alcătui un buget de minimum 400.000 de euro. Avem speranțe că autoritățile locale vor susține proiectul nostru, însă, dacă nu vor fi alături de noi, vom continua și în sezonul viitor cu lotul din campionatul trecut”, a precizat Farcaș.

De la SSC Farul a plecat în această vară doar Edis Abibula, la Axiopolis Sport Cernavodă, club care îl dorește și pe fundașul Iulian Răvoiu. Acesta din urmă a declarat însă că va continua la echipa constănțeană, fiind șanse mici să schimbe clubul acum. Este posibil ca la SSC Farul să revină Daniel Popa.

BUGETUL CLUBULUI DEPINDE DE SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE

„Săptămâna aceasta este decisivă pentru viitorul echipei! Suntem într-o mare întârziere, chiar dacă există contact permanent cu autoritățile locale, Consiliul Local și Consiliul Județean, dar și cu sponsorii din mediul privat. Avem promisiuni și sperăm ca în 2 - 3 zile să știm cu certitudine pe ce ne bazăm. În funcție de asta vom chema la tratative jucătorii pe care vrem să-i transferăm. Totul se învârte în jurul banilor! Ne vom menține sponsorii care ne-au ajutat în primul nostru an de existență și mizăm în continuare pe suporteri. Bugetul de Liga a 4-a a fost suficient, însă în Liga a 3-a se schimbă total datele problemei. Ca să obținem promovarea în Liga a 2-a, zic eu fără emoții, avem nevoie de un buget situat între 400 și 500.000 de euro. La ce reprezintă Constanța din punct de vedere economic, suntem al treilea sau al patrulea oraș din România, nu se pune problema unui obiectiv de locurile 5 - 6 în Liga a 3-a”, a spus președintele Marcel Lică.

„Un buget de subzistență, ca să nu retrogradăm, nici nu am luat în calcul!”, a adăugat Georges Muzaca, președintele Comitetului Director al SSC Farul Constanța. Doar baremurile de arbitraj, cheltuielile de organizare a partidelor de pe teren propriu și deplasările (adică partea sportivă plus cheltuielile organizatorice) ar costa circa 150.000 - 200.000 de euro! În această sumă nu sunt luate în calcul salarii sau prime...

Tot luni, SSC Farul a trimis la Federația Română de Fotbal cererea de înscriere în campionat, în care a precizat că meciurile de pe teren propriu le va disputa pe stadionul de rugby „Mihail Naca”. Terenul va fi împărțit cu echipa de rugby Tomitanii Constanța, care tocmai a promovat în eșalonul secund (Divizia Națională de seniori).