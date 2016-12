Stingătoarele de la clubul Colectiv erau expirate!

Stingătoarele aflate în incinta clubului Colectiv erau expirate, iar după izbucnirea incendiului un bărbat a încercat să stingă focul aruncând cu bere, se arată în draftul de rechizitoriu întocmit de procurorii Parchetului General.

În documentul procurorilor se arată că, înainte de concertul formației Goodbye to Gravity, unul din angajații firmei de artificii, Marian Moise, a încercat să folosească un extinctor, însă a constat că nu funcționează, fiind expirat.

Expertiza tehnică efectuată în dosar a confirmat faptul că stingătoarele aflate în club în momentul incendiului erau expirate.

"Sub primul tablou electric, din încăperea notată cu litera C (n.n. compartimentul secundar din incinta sălii de divertisment, situat pe partea stângă imediat după intrare), au fost descoperite cinci stingătoare care au fost analizate, ocazie cu care s-au constatat următoarele: primul stingător este model P6, cu pulbere, ultima verificare fiind menționată în luna iulie a anului 2013, cu data de expirare în luna iulie a anului 2014. Pe furtunul de evacuare se văd urme de substanță albă, ceea ce denotă că stingătorul a fost utilizat; manometrul indică lipsa presiunii. Al doilea stingător este model G2, cu dioxid de carbon, ultima verificare fiind menționată în luna iulie a anului 2013, cu data de expirare în luna iulie a anului 2014; nesigilat, fără manometru și furtun. La distanța de 1,75 m, față de stâlpul nr. 1 de susținere a plafonului, către intrarea în incinta clubului, sub stratul de funingine de pe podea a fost descoperită o piesă metalică (marcată cu litera O), sub forma unei tije, prevăzută la un capăt cu un cerc, având atașat un rest colier plastic de culoare roșie. Această piesă metalică (marcată cu litera O) are lungimea totală de 5 cm și un diametru al părții circulare de 2 cm și este posibil să fie un inel de siguranță al unui extinctor", se arată în rechizitoriu.

După izbucnirea incendiului, solistul formației Goodbye to Gravity a cerut un stingător, iar o persoană a încercat să stingă focul aruncând cu bere, mărturie în acest sens fiind declarațiile date de mai mulți supraviețuitori.