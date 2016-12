Strutinsky, acuzat de DNA că ar fi intervenit pentru... respectarea unui contract!

Omul de afaceri Sorin Strutinsky, președinte al consiliilor de administrație ale Telegraf și Neptun TV a fost dus, ieri, cu mandat la Direcția Națională Anticorupție (DNA) București pentru a fi audiat într-un dosar în care ar fi suspectat de luare de mită şi trafic de influenţă, potrivit unor "surse judiciare", citate de cotidianul "Evenimentul Zilei" (Evz) și de agenția de presă "Mediafax". Conform jurnaliștilor celor două instituții media, omul de afaceri constănțean ar fi bănuit că ar fi primit de la reprezentantul firmei SC Argos Industrial SRL peste 635.000 de lei şi 25.000 de euro, pentru a interveni la funcţionari ai Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN) Constanţa și a-i determina, atenție, să plătească la timp lucrările executate de societatea comercială respectivă, în baza unui contract încheiat, în 11 decembrie 2012, pentru efectuarea de dragaj de întreținere pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari. Conform Evz și Mediafax, banii solicitați ar fi fost plătiți în conturile unor firme indicate de Sorin Strutinsky. Aseară târziu, DNA a dat publicității un comunicat de presă referitor la dosarul pe care îl instrumentează. În document nu se face vorbire despre o eventuală infracțiune de luare de mită, ci despre trafic de influență, instigare la fals și instigare la spălare de bani.

"ESTE TOTAL FALS!" Informațiile apărute în legătură cu acest subiect au fost respinse categoric de Daniel Georgescu, directorul CNACN. "Ce am văzut eu că s-a difuzat în presă este total fals, iar pe site-ul DNA nu am găsit nimic, nicio informație. E total eronat faptul că Sorin Strutinsky ar fi intervenit la CNACN pentru ca noi să facem plata unui contract în derulare. Nu știu ce insinuează DNA-ul. Eu nu am fost chemat la audieri, nu mi s-a cerut niciun document, din punctul meu de vedere totul este o idee falsă. Nu are nicio legătură Sorin Strutinsky cu acest contract. Nu s-a pomenit niciodată numele acestui om în legătură cu acest contract, el nu are nicio legătură cu CNACN. Cred că, dacă veniți la noi la companie și întrebați, nu știu dacă îl cunoaște cineva pe Sorin Strutinsky. Acest contract comercial a fost semnat în 2012 între Nuclearelectrica, CNACN și firma Argos, în urma unei licitații deschise, cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. E un contract comercial, ce presiuni să facă cineva? Eu asta nu înțeleg. Dacă ai un contract cu cineva pentru prestări servicii trebuie să plătești la termenul prevăzut în contract, suma prevăzută în contract. Nu trebuie să intervină nimeni pentru ca plata să se facă. Este absurd. Noi am avut bani în cont, am achitat la timp toate obligațiile contractuale, de ce ar fi fost necesare presiuni din partea lui Sorin Strutinsky? Nu au fost niciodată probleme cu plata, nu au fost întârzieri, ne-am încadrat în toate termenele contractuale. Puteți să sunați la firma Argos și să verificați aceste lucruri", a declarat directorul CNACN, Daniel Georgescu.

INFORMAȚII CONTRAZISE Și reprezentanții societăților despre care sursele citate de Evz și de Mediafax spun că ar fi fost indicate de Sorin Strutinsky pentru achitarea sumei cerute neagă faptul că în conturile companiilor ar fi intrat de la Argos bani destinați omului de afaceri constănțean. Mihaela Gherasim, administratorul uneia dintre societățile prin care s-ar fi derulat tranzacțiile, a declarat pentru "Telegraf": "Toate contractele care au fost derulate între firma pe care o administrez și Argos sunt contracte valide încheiate și derulate după toate rigorile legii. Este vorba, pur și simplu, despre prestări efective de servicii și plata pentru acestea, ca în orice contract comercial". Valentin Ionescu, administratorul unei alte societăți pomenite în articolele publicate ieri, a negat, la rândul lui, informațiile: "Nu știu nimic despre așa ceva. Nu știu cine e Argos, habar n-am. Nu-mi aduc aminte să fi existat între firma mea și Argos un contract, dar trebuie să verific. Nu am relații de afaceri cu Sorin Strutinsky, în niciun caz nu s-au făcut plăți în conturile firmei mele pentru domnul Strutinsky".

"CIRC TELEVIZAT" Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a criticat, aseară, faptul că în România continuă justiția televizată și circul mediatic ale anumitor instituții ale statului în care se încalcă principiul de nevinovăție: ”Este un circ televizat marca DNA - SRI, aripa Coldea, cu dosare abuzive care nesocotesc ceea ce Iohannis a cerut public să înceteze”. Constantinescu a spus că în România nu se mai construiește nimic, nimeni nu mai face drumuri, școli, grădinițe ori spitale de frica abuzurilor poliției politice. ”Răspunde cineva de aceste abuzuri ale procurorilor pentru că au greșit?”, a conchis Constantinescu. În fapt, în ultima perioadă DNA a ajuns la performanța de a ocupa întreg spațiul public. Nici redacțiile nu mai fac față valului uriaș de informații venit dinspre DNA și nici casele de avocatură nu mai au om liber. La București s-a ajuns în situația în care nu mai găsești niciun avocat care să poată prelua un caz nou. La închiderea ediției, Sorin Strutinsky fusese reținut de procurori pentru 24 de ore, iar avocații nu ieșiseră cu nicio declarație.

Justiție made in România

Nicușor Constantinescu: ”S-a instituit un regim de teroare”

Cătuște, mascați, justiție televizată și abuzuri ale procurorilor. Asta este imaginea României din 2015. A plecat Traian Băsescu, a venit Klaus Iohannis și nimic nu s-a schimbat. De asta este convins și președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, care a criticat, aseară, într-o conferință de presă, faptul că în România continuă justiția televizată și circul mediatic ale anumitor instituții ale statului în care se încalcă principiul nevinovăției: ”Este un circ televizat marca DNA - SRI, aripa Coldea, cu dosare abuzive care nesocotesc ceea ce Iohannis a cerut public să înceteze. Știe Elena Udrea ce vorbește”. Constantinescu a spus că în România nu se mai construiește nimic, nu se mai fac drumuri, școli, grădinițe ori spitale de frica abuzurilor poliției politice. ”Răspunde cineva de aceste abuzuri ale procurorilor?”, a întrebat retoric Constantinescu. În fapt, în ultima perioadă, DNA a ajuns la performanța de a ocupa întreg spațiul public. “S-a instituit o teroare. Sunt convins că președintele va reacționa”, a spus Constantinescu. El a afirmat că o mostră de abuz a fost atunci când Curtea Constituțională a României a fost suspusă la presiuni de SRI, fiind ”șantajată să aprobe legea Big Brother, care intră cu bocancii în viața românilor”. ”Abuzuri grave au fost făcute în 2014 cu mascați, elicoptere, cătușe și asupra mea și asupra primarului Radu Mazăre, abuzuri care au fost sesizate și de parlamentari. Senatorul Valer Marian a spus și el despre o structură din SRI, de ascultare a tuturor președinților de Consilii Județene, a primarilor, a tuturor liderilor politici, care a generat acele dosare televizate și care nu se poate să constituie singurele probe. S-a instituit un regim de frică”, a declarat Nicușor Constantinescu.

PREȘEDINTELE CJC, NICUȘOR CONSTANTINESCU: ”ÎN URMĂ CU CÂȚIVA ANI, FOSTUL ȘEF AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, OANA SCHMIDT HĂINEALĂ, A AMENINȚAT CĂ ÎI VA ”EXTERMINA PE CONSTANTINESCU, MAZĂRE ȘI STRUTINSKY”

ATACAT PENTRU PRIETENIA CU STRUTINSKY Președintele CJC a spus în conferința de presă că, din păcate, și o parte a presei ia parte la acest joc al abuzurilor oamenilor de anchetă. Pe fondul audierii la DNA a omului de afaceri Sorin Strutinsky, Constantinescu a spus că a fost calomniat și jignit de jurnalistul de la Realitatea TV Rareș Bogdan, care a făcut afirmații grave la adresa lui Strutinsky, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. ”A spus că facem parte nu știu din ce mafie și că în Constanța nu s-au făcut investiții. Eu și Mazăre am fost aleși în funcții, iar cetățenii sunt singurii care ne pot judeca din patru în patru ani”, a precizat șeful CJ Constanța. Constantinescu nu neagă prietenia cu Radu Mazăre și Sorin Strutinsky. ”În '90 am înființat cu Sorin Strutinsky și Radu Mazăre un săptamânal în care s-au format mulți jurnaliști. În '92, cu Mihai Cârciog - fondatorul presei libere, cu Cornel Nistorescu și Ion Cristoiu, am fost asociat și s-a realizat Telegraf, am preluat din faliment SOTI Cable, pe care l-am echilibrat, astfel încât să devină important în România și printre puținele televiziuni care se văd peste tot. Prima rețea privată cu mii și mii de angajați. Deși eu nu mai sunt acționar, am plătit milioane de euro taxe la stat, în schimb, sunt urmărit permanent de SRI, deși nu există o bază legală pentru asta”, a declarat șeful administrației publice județene. ”Noi trei am vândut ziare pe stradă, am început cu o mașină închiriată. Această imagine, aruncată de Rareș Bogdan la coș, e atacată de lucruri care nu au fost probate. Am să-l dau în judecată și vreau să-mi plătească. Și eu, și Radu Mazăre am fost jurnaliști. Dacă nu ai probe, nu ai cum să scrii, decât dacă ești ofițer acoperit”, a subliniat Constantinescu.

AMENINȚĂRI Șeful CJC a afirmat că această batjocură și reținere abuzivă a lui Sorin Strutinsky este de fapt o lovitură dată lui, primarului Radu Mazăre și cetățenilor Constanței. ”De ce e reținut? Că e fostul asociat al meu și al lui Mazăre? Da! Dacă era altul, nu era luat așa, pentru că dădea tainul”, spune Constantinescu. Președintele CJC a reamintit că, în urmă cu câțiva ani, fostul șef al Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Hăineală, a amenințat că îi va ”extermina pe Constantinescu, Mazăre și Strutinsky, care e considerat contabilul, creierul afacerilor”. ”Ceea ce ”doamna Hăhăială” se lăuda, că îl va aresta și pe Strutinsky, s-a întâmplat astăzi (ieri - n.r.). S-au lansat acuzații fără nicio probă împotriva acestui prieten, așa cum nu au fost probe nici la mine, nici la Mazăre. Trebuie să ne întrebăm de ce fostul ministru al Internelor Cristian David, pe baza a două declarații din pușcărie, a fost arestat și de ce nu se folosește același sistem și la Emil Boc, în cazul căruia fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu a spus că i-a dat bani. De ce nu e aceeași echitate și pentru Vasile Blaga? Unde sunt dosarele lui Radu Berceanu? În schimb, eu pentru două hotărâri de Consiliu Județean am fost hăituit și batjocorit public. M-au arestat și mi-au pus viața în pericol”, a spus Nicușor Constantinescu.