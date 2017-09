SUP SunRace - Cel mai important concurs de Stand Up Paddle din țară!

SupAcademy România organizează, pentru al 5-lea an consecutiv, o nouă ediție a competiției de sea race SUP SunRace, pe 19 august, la Mamaia. Iubitorii de Stand Up Paddle sunt aşteptați pe Plaja Audi Kite Zone, pentru o zi plină de adrenalină şi distracție, împreună cu toată galeria de prieteni.

Stand Up Paddling (SUP) este sportul nautic cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimii ani şi presupune vâslitul în picioare, pe o placă specială de SUP, folosind o padelă. Poate fi practicat de orice categorie de vârstă, începând de la copii, sub supravegherea unui adult. “SunRace este un eveniment foarte aşteptat de comunitate, iar noi ne asumăm foarte serios rolul de promotori ai SUP-ului în România. În fiecare an sperăm ca mesajul nostru să ajungă la noi pasionați, care să descopere potențialul şi beneficiile acestui sport. Stand Up Paddle este uşor de practicat şi îți oferă o experiență unică; fiecare urcare pe placă este o provocare, trebuie să ai echilibru şi să înveți să stai relaxat într-un mediu mişcător. Este un instrument foarte bun pentru meditație şi un antidot antistres”, explică Tiberiu Balică, SupAcademy România.

Ediția 2017 aduce o serie de premii speciale pentru cele 3 categorii de participanți: Pro, Amatori-Băieți, Amatori-Fete. Astfel, cei mai rapizi şi mai motivați concurenți vor avea ocazia să câştige premii în valoare de 2.000 euro: locul 1 de la fiecare categorie pleacă o săptămână la tabăra de surf din Insulele Canare, organizată de SupAcademy în toamnă!

SunRace presupune o cursă SUP de 5.000 m pentru categoria Pro şi 2.000 m pentru Amatori. Mai multe detalii despre program şi regulament puteți găsi pe pagina oficială a competiției, https://www.facebook.com/events/687744238090074/.

Ce este Academia de SUP

SupAcademy este prima şcoală de stand up paddle (SUP) şi surfing din România şi, începând din 2010, a construit o comunitate puternică de iubitori ai acestor sporturi acvatice inedite. Astfel, școala organizează cursuri de surf pentru începători şi antrenamente pentru intermediari atât în Bucureşti, la Divertiland, cât şi în tabere de surf din locuri exotice: Bali, Peru, Ecuador, Insulele Canare sau Portugalia. Participanții beneficiază de traineri experimentați, echipament de calitate şi fac cunoştință cu valurile oceanelor în locurile speciale, cu tradiție în surf. Deschizători de drumuri pe toate palierele, SupAcademy organizează şi cel mai longeviv concurs de stand up paddle din România - SunRace şi a deschis primul spot urban de SUP în Bucureşti, pe Dâmbovița, cu sprijinul lui Ivan Patzaichin.