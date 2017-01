Surprize de la vreme

Chiar dacă temperaturile încep să crească în Dobrogea, nu scăpăm de vremea mohorâtă, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Joi, 20 octombrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade C. Vineri, 21 octombrie, va ploua, iar pe cer vor fi doar nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade C, iar cele minime între 8 și 11 grade C. Sâmbătă, 22 octombrie, maxima va urca la 18 grade C. Și în această zi este posibil să plouă.