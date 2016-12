Tecău, într-un grup select de tenismeni

Constănțeanul Horia Tecău a stabilit un record istoric, devenind cel mai bine clasat tenismen român în istoria ierarhiei mondiale de dublu, după un sezon excelent, în care a strălucit la turneele de Grand Slam, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi au câștigat turneul de la Wimbledon, au ajuns în semifinale la Australian Open și Roland Garros, iar la US Open s-au oprit în sferturile de finală. Grație acestor rezultate, Tecău a urcat pe locul 3 în clasamentul ATP, în spatele celor mai buni jucători de dublu din istorie, frații gemeni americani Bob și Mike Bryan. Extrem de fericit, constănțeanul a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, mulțumindu-le celor care i-au fost alături de-a lungul carierei. „Cea mai bună clasare! Datorită tuturor partenerilor şi staff-ului cu care am colaborat, dar şi datorită fanilor am ajuns pe locul 3, cel mai bun din carieră. Sunt onorat să fac parte din acest grup select de jucători”, a scris Tecău, ataşând o fotografie în care pot fi văzute primele cinci poziţii ale clasamentului ATP de dublu.

Constănțeanul are un palmares impresionant, cucerind de-a lungul carierei 26 de titluri la dublu, 10 împreună cu Rojer, alte 10 cu Robert Lindstedt (Suedia), 3 alături de Max Mirnîi (Belarus) câte unul împreună cu Victor Hănescu, Dick Normal (Belgia) și Marcus Daniel (Noua Zeelandă). În plus, Tecău a strâns din premii suma de 2.848.008 de dolari, dintre care 611.300 de dolari doar în acest an, ocupând locul al treilea într-un clasament al veniturilor strânse din tenis de români, după un alt constănțean, Andrei Pavel, cu 5.225.028 de dolari, și Victor Hănescu, cu 4.316.743 de dolari.