Techirghiolul, viitoarea „Roșia Montană“ a României?

„Salvați aurul negru din Techirghiol“ - este apelul autorităților locale, care încearcă să împiedice exploatarea nămolului de către o firmă privată din Caransebeș. Considerat a fi un adevărat brand românesc, dar și o minune a naturii, datorită proprietăților sale curative, nămolul din lacul Techirghiol este în pericol de a fi vândut, la tonă, în străinătate, atrag atenția autoritățile locale din orașul Techirghiol. Temerile oamenilor s-au intensificat după ce firma din Caransebeș a întreprins demersuri pentru exploatarea nămolului. În schimb, primarul orașului Techirghiol, Constantin-Iulian Soceanu, a declarat că administrația publică locală dorește o exploatare controlată a resursei minerale, iar în această idee va organiza un referendum local.

În primăvara acestui an, o banală informație care avea legătură cu orașul Techirghiol aprindea întreaga țară. Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis un ordin prin care a permis ca nămolul sapropelic de la Techirghiol să fie exploatat de o firmă privată din Caransebeș. Imediat, locuitorii din județul Constanța, și nu numai, au reacționat și s-au temut că Techirghiol va fi o nouă „Roșia Montană“. Atât autoritățile locale, cât și simpli cetățeni au spus că „aurul negru“, așa cum mai este cunoscut nămolul de la Techirghiol, care tratează de zeci de ani bolnavii atât din ţară, cât şi din străinătate, este pe punctul de a fi exploatat și vândut la tonă în străinătate. Temerile oamenilor au pornit după ce firma din Caransebeș, al cărei proprietar este un german, a primit acceptul Guvernului să facă prospecțiuni în căutarea unor zone virgine din lac, pline cu nămol. Autoritățile locale susțin însă că acesta a fost primul pas pe care firma l-a făcut în vederea exploatării nămolului. Într-o dezbatere publică, reprezentanții societății au susținut că vor să construiască în zonă un centru SPA și de agrement, dar nu au exclus exploatarea nămolului ca marfă.

DEZBATERI DUPĂ DEZBATERI

După ce firma din Caransebeș a făcut noi pași pentru obținerea licenței de exploatare a unei părți din lac, spiritele s-au aprins și mai tare. De aceea, miercuri, la Sediul Administrativ al Grădinii Botanice din orașul Techirghiol, a avut o nouă dezbatere privind explorarea și exploatarea nămolului. De data aceasta, inițiativa a venit din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), care, în urma dezbaterilor din spațiul public, a dorit să prezinte o serie de lămuriri. În cadrul acestei întâlniri, președintele ANRM, Aurel Gheorghe, a adus la cunoștința celor prezenți că dorește realizarea unui studiu complex referitor la nămolul sapropelic din lacul Techirghiol, studiu prin care se intenționează determinarea la nivel științific a datelor referitoare la rata de sedimentare, a cantităților optime care pot fi exploatate, a condițiilor specifice privind regenerarea acestuia, a modalităților prin care nămolul utilizat poate fi repus în lac și a condițiilor de calitate pe care acesta trebuie să le îndeplinească, precum și alte aspecte relevante pentru gestionarea în condiții durabile a acestei resurse minerale. În cadrul întâlnirii a fost ridicată și problema licenței de exploatare, pe care societatea Formin SA încearcă să o obțină de la Guvern. Potrivit președintelui ANRM, procedura de acordare a licenței de exploatare pentru sectorul deja explorat este una care ar putea să dureze până la trei ani. Asta nu i-a mulțumit pe mulți dintre cei prezenți, care au spus că nu cred în bunele intenții ale firmei din Caransebeș.

PRIMĂRIA TECHIRGHIOL IESE LA ATAC

În cadrul dezbaterii, primarul orașului Techirghiol, Constantin-Iulian Soceanu, a reiterat faptul că administrația publică locală dorește o exploatare controlată a resursei minerale din lacul Techirghiol. Mai mult decât atât, în urma propunerii președintelui ANRM de realizare a unui studiu complex asupra lacului, edilul a menționat: „Având în vedere deschiderea ANRM de realizare a acestui studiu complex asupra lacului Techirghiol, împreună cu institute de cercetare propun demararea demersurilor de suspendare a licenței de exploatare și de explorare ce urmează a fi acordate, până la finalizarea studiului. Totodată, Primăria și Consiliul Local al orașului Techirghiol vor iniția, în a doua parte a lunii septembire a acestui an, un referendum local, prin care să se facă auzită și vocea locuitorilor acestui oraș. De asemenea, am solicitat conducerii ANRM includerea și a componentei sociale în viitorul studiu. Consider că este absolut necesar ca, pe lângă protejarea lacului în sensul exploatării controlate a resursei minerale, să ne gândim și la efectele pe care le-ar putea avea o exploatare abuzivă față de locuitorii orașului. Pentru a alunga orice suspiciune privind exploatarea nămolului din lacul Techirghiol de către societăți private, voi face toate demersurile necesare ca exploatarea resursei minerale să fie făcută de Consiliul Local Techirghiol. Exploatarea nămolului de către Consiliul Local nu ar mai da naștere la niciun fel de discuții și astfel potențialii investitori ar avea un partener sigur de discuții, acest lucru putând duce la o creștere semnificativă a investițiilor“.

SALVAȚI NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL!

Pentru a pune presiune pe autorități, Primăria Techirghiol apelează și la ajutorul românilor. De aceea, autoritățile locale au lansat o petiție online. „Prin interzicerea exportului în afara țării și comercializarea doar în zona de coastă a Mării Negre, nămolul rămas în urma tratamentelor poate fi repus din locul de unde a fost extras, fapt ce va conduce la o regenerare mai rapidă a acestei resurse minerale. De asemenea, dorim ca exploatarea să se facă cu respectarea obligatorie a tuturor normelor de mediu în vigoare, astfel încât apa și microorganismele din lac să nu fie afectate. Este foarte important de știut faptul că datorită acestor microorganisme care se regăsesc în lacul Techirghiol există nămolul sapropelic cu proprietățile sale terapeutice. Dorim ca toate aceste restricții să fie impuse de Guvernul României în textul viitoarei licențe de exploatare, foarte explicit pentru a nu lăsa loc interpretărilor“, se arată în petiția online.