Meteorologii anunță pentru 7 decembrie, la Constanța, temperaturi maxime cuprinse între -2 și doar 2 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -8 și -4 grade C. Joi, 8 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 5 grade C, iar minimele se anunță între -2 și 3 grade C.

Începutul weekend-ului aduce, la malul Mării Negre, o ușoară încălzire a vremii, cu temperaturi maxime cuprinse între 8 și 10 grade C și minime între 1 și 5 grade C.