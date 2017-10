Trei noi miniștri - două controverse. Îi va accepta Iohannis?

Luni, ar trebui, cel puțin teoretic, să se pună capăt celei de-a treia crize politice. Conflictul inutil creat de social democrați s-ar putea finaliza dacă președintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de numire a celor trei noi miniştri: Paul Stănescu - în funcţiile de vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale, în locul lui Sevil Shhaideh, Felix Stroe - la Ministerul Transporturilor, în locul lui Răzvan Cuc, şi Marius Nica - la Ministerul Fondurilor Europene, în locul Rovanei Plumb. De această dată, Tudose va merge la Cotroceni singur, fără să fie însoțit de președintele PSD, Liviu Dragnea, așa cum era de așteptat. De altfel, liderul social democraților a spus că nu va mai merge la Cotroceni cât timp va fi Klaus Iohannis președinte, pentru că, în opinia sa, șeful statului este implicat politic. „Nu vreau să mai merg la Cotroceni decât după alegerile prezidențiale și ăsta nu este un moft. Nu mai cred în neimplicarea politică a lui Iohannis. Îl rog să nu se mai refere la PSD niciodată, pentru că nu e treaba dumnealui. Dacă vrea vreodată să vorbească despre PSD, se poate face membru de partid și să-și dea cu părerea despre PSD”, a spus Dragnea, în urmă cu câteva zile.

După cum ne așteptam, propunerile de miniștri au fost luate la bani mărunți de jurnaliști, care au descoperit câteva controverse. Prima dintre acestea este legată de Paul Stănescu, actualul președinte al PSD Olt și care este propunerea pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării, în locul lui Sevil Shhaideh. Presa a amintit că numele lui Stănescu este legat de un dosar penal in rem deschis la Consiliul Judeţean Olt, pentru abuz în serviciu. Întrebat dacă are vreo legătură cu acest dosar, Stănescu a spus: „În viața mea n-am fost chemat de vreo instituție a statului, n-am dat cu subsemnatul. Nu m-a chemat nimeni, niciodată, nu știu dacă am vreo calitate”. La insistențele presei, întrebat dacă va demisiona în cazul în care pe numele lui se va începe urmărirea penală, Stănescu a precizat: ”Să vedem la vremea respectivă, nu e bine să anticipăm lucrurile”. Și mai interesant este faptul că, potrivit comisarul.ro, „în CV-ul lui Stănescu scrie că a absolvit Facultatea de Agronomie Craiova, dar nu spune că a făcut-o la FF, cu metode „tradiționale” în acele vremuri, în timp ce el era tractorist“. O altă controversă este legată de numele lui Felix Stroe, președintele PSD Constanța, care este propus pentru funcția de ministru al Transporturilor. Stroe a fost acuzat, de-a lungul timpului, că a turnat la Securitate când avea 17 ani. România TV scrie că dovada stă într-un document ce aparține Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Potrivit documentului CNSAS, Stroe a fost recrutat în 1972, pentru supravegherea colegilor atât în timpul programului școlar, cât și în timpul liber. Potrivit acestui document, lui Felix Stroe i s-a atribuit numele conspirativ „DAN“, iar după doar un an a fost înlăturat. Totuși, în sensul Legii nr. 187/1999, CNSAS a stabilit că Felix Stroe (născut pe 25 decembrie 1955) nu a făcut poliție politică, în condițiile în care nu a putut fi stabilit că informațiile furnizate de el ar fi fost folosite pentru încălcarea drepturilor omului, mai notează sursa citată.