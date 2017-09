ULTIMA ORĂ! Starea victimelor din accidentul de pe Autostrada Soarelui!

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța a anunțat starea victimelor în urma accidentului rutier de pe Autostrada Soarelui. ”În urma accidentului au rezultat 3 victime, cea mai gravă fiind o fetiță de aproximativ 11 luni, cu un traumatism cranio-facial sever, cu leziuni foarte severe, probabil incompatibile cu viața; a fost și în stop cardio-respirator, resuscitat în UPU; s-a intrat în sala de operație doar pentru stabilizare. Dacă va supraviețui, sperăm să se poată interveni pentru rezolvarea leziunilor neurochirurgicale deosebit de grave. Din același accident, mama fetiței are cu un traumatism toracic; a rămas sub supraveghere, este conștientă”, a declarat directorul medical SCJU, dr. Bogdan Obadă. În același accident a fost și o fetiță de 7 ani; ea a fost diagnosticată cu traumatisme cranian, toracic, lombar. ”Este conștientă, fără leziuni grave. A rămas sub supraveghere la Secția de chirurgie pediatrică”, a declarat directorul medical.

Reamintim că în urma accidentului petrecut în noaptea de joi spre vineri, petrecut pe Autostrada Soarelui, pe sensul Bucureşti – Constanţa, un copil de trei ani a murit. Familia este din Cluj. Persoana care a sunat la 112 a preluat o parte dintre victime şi le-a transportat către ieşirea spre Medgidia, la faţa locului deplasându-se mai multe ambulanţe. În momentul când au ajuns cadrele medicale la accident, doi copii, unul de un an şi altul de trei ani, se aflau în stare gravă. Băiatul de trei ani se afla în stop cardio-respirator şi medicii au început manevrele de resuscitare, fără a-l putea salva. Poliţiştii continuă cercetările pentru a afla cum s-a petrecut accidentul rutier.

