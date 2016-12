Universitatea „Ovidius“ riscă lichidarea?

11:48:43 / 10 Septembrie 2016

Danut Epure

Zvonurile sunt ca Danut Epure este rugat deja sa se intoarca la Universitatea Ovidius desi acest lucru contravine placerilor actualei echipe de conducere! Pe buna dreptate Epure Danut poate face fata cu brio acestei situatii in care se afla universitatea noastra acum! Pe vremea cand acest om a fost la conducere UOC era in primele 10 universitati din tara, daca nu in primele 5. Un manager desavarsit, un profesionist si nu in ultimul rand un om cu SUFLET MARE! Din pacate, oamenii valorosi sunt indepartati de lichele! TE ASTEPTAM DANUT EPURE!