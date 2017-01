UNPR se dezintegrează

06:54:44 / 04 Mai 2016

UN TRASEIST

Acest Necoilicea infatuat , acrit , si rigid in gandire , a dat mereu lectii de comportament politic , afisandu-se la posturile TV drept omul care le stie pe toate . La fel ca multi alti politicianisti de teapa lui , i-a slugarit pe cei doi semidocti generali de carton , Oprea si Ontanu , convenindu-i " onoarea " de-a le fi ţucălar . Acum s-a reintors cu coada intre picioare la partidul pe care l-a parasit , fara urma de jena , partid condus de puscariabili . In ceea ce priveste PNTCD , trebuie sa facem precizarea ca , la fel ca PNL , acest partidulet nu are nicio legatura cu partidul " istoric " PNT condus de Mihalache si Maniu . Nu e cazul sa mai amintim de perioada trista in care PNTCD a fost la guvernare si de gravele fapte de coruptie .