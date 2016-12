Vești proaste de la meteo. Revin ploile și frigul!

Dacă plecați de acasă în următoarele zile, nu uitați să vă luați umbrela cu voi! Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis o informare de ploi însemnate cantitativ, valabilă începând de luni, 19 octombrie, de la ora 15.00, și până miercuri, 21 octombrie, la ora 15.00. În acest interval vor fi ploi, mai ales averse, pe arii extinse în aproape toată ţara. Astfel, atât luni, cât și în noaptea de luni spre marţi, va ploua în jumătatea de nord-vest a ţării, iar începând de marţi, aria ploilor se va deplasa spre regiunile estice. Cantităţile de apă vor depăşi local 15 - 20 l/mp, iar izolat, mai ales în nordul Olteniei, estul Moldovei şi zona de munte, 40 - 50 l/mp. Cu toate că va ploua în Dobrogea, în aceste zile va fi mai cald decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului, cu temperaturi maxime de aproximativ 19 grade Celsius şi minime de 12 - 13 grade C, în medie regională. Începând din 21 octombrie, însă, vremea se va răci, iar regimul termic va reveni la normal, urmând a se înregistra valori medii de 12 - 14 grade C ziua şi 6 - 8 grade C noaptea, ce se vor menţine, cu mici variaţii, până spre sfârşitul săptămânii viitoare. Probabilitatea pentru ploi pe arii extinse şi izolat mai importante cantitativ va fi mai ridicată atât între 20 şi 22 octombrie, cât și în jurul datei de 27 octombrie. În celelalte zile ale intervalului de prognoză, doar izolat şi trecător va ploua slab sau va burniţa, spun specialiștii de la ANM.