Vezi când vor fi temperaturi maxime de 18 grade C, la Constanța!

Meteorologii anunță pentru miercuri, 22 februarie, vreme frumoasă la Constanța. Astfel, maximele se vor situa în intervalul 8 - 13 grade C, iar minimele vor fi între 2 și 4 grade C. Ziua de joi aduce temperaturi de primăvară, chiar dacă încă suntem în februarie. Astfel, maximele vor ajunge la 17 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C. Vineri aduce temperaturi mai mari, maximele fiind cuprinse între 12 și 18 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. În toate cele 3 zile, constănțenii se vor bucura și de razele soarelui.