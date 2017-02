Viitorul devine prima echipă calificată în play-off

Victorie importantă obţinută de trupa lui Gică Hagi, sâmbătă seară, la Bucureşti, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, 2-1 cu Dinamo Bucureşti, într-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1. Acest succes asigură echipei constănţene prezenţa în turneul play-off, dar şi primul loc în clasament şi la finalul acestei runde, indiferent de rezultatul partidei de duminică seară, dintre CFR Cluj - FC Steaua București.

Dinamoviştii au intrat la cabine în avantaj, în urma reuşitei lui Dan Nistor, din minutul 26, care a şutat perfect din afara careului. După pauză, Gică Hagi l-a trimis în teren pe Neluţ Roşu şi mijlocaşul Viitorului a pasat perfect la golul egalizator reuşit de Boli, în minutul 64. Iar Florinel Coman, trimis şi el în teren în repriza a doua, a dat lovitura de graţie în minutul 78, cu un şut superb de la aproximativ 18 metri.

Au evoluat următoarele formaţii - Dinamo (antrenor Ioan Andone): Brănescu - Ceccarelli (82 Bawab), Nedelcearu, Maric, St. Filip - D. Nistor, Dudea, Palic (cpt.) - Hanca, Nemec, May Mahlangu (77 D. Popa); Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - Vînă (46 N. Roșu), Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu, Vl. Morar (57 Fl. Coman), G. Iancu (82 Hodorogea). Cartonaşe galbene: D. Nistor, Ceccarelli, Dudea (2), Maric, Bawab / Vl. Morar. Eliminat: Dudea (90+3). Meciul a fost arbitrat la centru de Ovidiu Haţegan.

CADOU PENTRU GICĂ HAGI

Victoria de sâmbătă seară reprezintă cel mai frumos cadou pe care îl putea primi Gică Hagi din partea elevilor săi la împlinirea vârstei de 52 de ani. Duminică, 5 februarie, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor îşi va sărbători ziua de naştere din postura unui Viitor aflat pe primul loc în clasamentul Ligii 1, cu cinci puncte în plus faţă de următoarele două clasate. La mulţi ani, Gică Hagi!

CS U. CRAIOVA A SURCLASAT PE FC VOLUNTARI

Rezultatele etapei - vineri, 3 februarie: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iași 1-1 (Negruţ 80 / V. Gheorghe 60), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureș 1-0 (Takayuki Seto 28); sâmbătă, 4 februarie: CS Universitatea Craiova - FC Voluntari 5-0 (Nuno Rocha 33, Bancu 44, Al. Băluţă 48, 66, A. Ivan 80), Dinamo București - FC VIITORUL 1-2 (D. Nistor 26 / Boli 64, Fl. Coman 78).

Programul partidelor - duminică, 5 februarie, ora 17.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 20.00: CFR Cluj - FC Steaua București; luni, 6 februarie, ora 20.00: ACS Poli Timișoara - Gaz Metan Mediaș. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 45p (golaveraj: 31-20), 2. Craiova 40p (33-21), 3. FC Steaua 40p (27-16), 4. Gaz Metan 34p (33-21), 5. Dinamo 32p (34-30), 6. Astra 32p (22-25), 7. CFR 30p (34-20), 8. Iaşi 26p (23-24), 9. Botoşani 25p (25-25), 10. Voluntari 25p (27-34), 11. Pandurii 19p (23-33), 12. Concordia 17p (11-26), 13. ASA 9p (19-34), 14. ACS Poli 8p (21-34). Gaz Metan este penalizată cu trei puncte, CFR și Pandurii, cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

