Zece filme românești la Festivalul de la Sarajevo

Zece lungmetraje, scurtmetraje şi documentare românești vor fi prezentate la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului de Film de la Sarajevo, în cadrul programului competiţional și în secţiunea dedicată „In Focus”. Evenimentul cinematografic se va desfășura în perioada 12 - 20 august. Regizorul român Alexander Nanau va face parte din juriul competiţiei de documentare, filmul său, „Toto şi surorile lui”, fiind câştigător al competiției de documentare, la ediţia anterioară.

Filmele românești participante sunt: „Doar o răsuflare”, în regia Monicăi Lăzurean-Gorgan, „Câini”, de Bogdan Mirică, „In The Same Garden”, colecție de scurtmetraje la realizarea căruia a contribuit și Adrian Sitaru, „Cinema, Mon Amour”, de Alexandru Belc, „Bacalaureat”, de Cristian Mungiu, „Albüm”, de Mehmet Can Mertoglu, avându-i coproducători pe Oana Iancu şi Călin Peter Netzer, „Mă cheamă Costin”, de Radu Potcoavă, „Inimi cicatrizate”, de Radu Jude, „4:15 PM Sfârșitul Lumii”, de Cătălin Rotaru şi Gabi Virginia Șarga, „Sieranevada”, de Cristi Puiu,

De asemenea, proiectul cinematografic „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghițescu, a fost selectat în programul CineLink Co-production Market al festivalului, alături de alte 14 filme din Macedonia, Croaţia, Serbia, Bulgaria, Germania, Franţa, Austria, Elveţia, Georgia, Slovenia, Turcia, Kosovo şi Grecia. Totodată, documentarul „Eu sunt Hercule”, în regia lui Marius Iacob, a fost selectat printre cele cinci proiecte finaliste în cadrul secţiunii Docu Rough Cut Boutique.

În programul Talents Sarajevo, o platformă regională importantă de întâlnire și pregătire pentru cei 70 de artiști aspiranți din lumea filmului, din România au fost selectaţi: Vlad Udrescu, Adina Stetcu şi Maria Dinulescu (actori), Paula Maria Onet, Yuval Shapira şi Sorin Poamă (regizori), Gabriela-Carlea Fotea şi Bogdan Palici (producători), Simona Sava (scenograf), Andreea Mihalcea şi Andreea Alexandra Patru (critici de film) şi Carmen Bianca Tofeni şi Simona Susnea (cineaşti). În categoria Pack&Pitch Projects a fost selectat proiectul Private Party (producător Carla Fotea), iar regizorul Sorin Poamă va participa și la programul Film Stage Studio Scenes din cadrul Talents Sarajevo.

