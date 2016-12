„Zilele Carierei în Mate-Info“, la Universitatea ”Ovidius”! Vezi când!

În cadrul proiectului MATE-INFO.NET - „Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială“, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ 2007 - 2013, derulat de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, între 9 și 11 noiembrie se va desfășura evenimentul „Zilele Carierei în Mate-Info“, în Aula Magna, între orele 10.00 și 14.00. Evenimentul este organizat cu scopul de a informa studenții cu privire la oportunitățile de angajare pe piața muncii și de a comunica aspecte teoretice și practice pe care le urmăresc, în permanență, angajatorii în evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite de către studenți în sectorul educațional.

NUMEROASE COMPANII PARTICIPANTE În baza acordurilor încheiate cu Universitatea „Ovidius“ din Constanța și Facultatea de Matematică și Informatică, în cadrul acestui eveniment vor fi invitate peste 20 de companii și societăți comerciale din domeniul IT, precum Crucial Systems Services, Axello Comunications, Bluepink Software, Lamoboratory, Aquasoft, F5 IT Solutions Partner, AD Fire Youth Group, Grup Servicii Petroliere, Senior Software Agency, Active Tech Systems, NCR Solutions Net, Grup Dezvoltare Durabila, Complet IT Suport, Electronic General Suport, Electronic Total Suport, Silva Sistems, Esaias Network, SC UTI Grup SA, BDA WEA Design, ITLab Services & Security. Firmele vor avea, astfel, ocazia să prezinte, în fața studenților, propriul sector de activitate raportat la cerinţele zonei economice, cu abordarea oportunităților de angajare și a modalităților de recrutare, și să evidențieze capcanele existente în contractele de muncă și clauzele speciale, încurajându-i, totodată, pe studenți să opteze pentru programe de intership încă din timpul facultății/studiilor de licență. Întâlnirea între studenţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri constituie un prilej de a prezenta perspectivele de angajare pe piața muncii din România (cu accent pe zona de Sud-Est).