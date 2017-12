3 chartere pe săptămână de la Tel Aviv la Constanța

Numărul turiștilor din Israel a crescut cu 60% în ultimul an, la aproape 220.000 de persoane, astfel că statul a urcat o poziție, pe locul 2, în topul țărilor care aduc turiști pe piața locală. Președintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Anca Pavel Nedea, pune evoluția pe seama relațiilor istorice dintre România și Israel, promovării pieței locale și lansării mai multor zboruri charter. ”Pe termen lung a contat relaţia foarte bună, fără întrerupere, între cele două state. Pe termen mediu scurt, incomingul a fost stimulat de faptul că tour-operatori din Israel şi-au asumat riscul să facă chartere, sesizând oportunităţile şi dorinţele turistului israelian, care circulă foarte mult şi tot timpul anului”, a declarat şeful ANT. De altfel, numărul israelienilor care vizitează România a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 96.600 în 2013 la 139.400 un an mai târziu şi aproape 220.000 în 2015. ”Mă aştept ca într-un an sau doi să fie piaţa numărul unu generatoare de incoming în România, facilitată de aceste chartere. Depinde însă şi de noi. Orice guvern trebuie să facă din turism o prioritate strategică”, a spus Anca Pavel Nedea. Turiştilor israelieni le plac viaţa de noapte, cazinourile, litoralul, Delta Dunării şi Transilvania. În acest sens, Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) a încheiat un nou contract cu tour-operatorul israelian Meshek Wings pentru 3 curse charter pe săptămână, în această vară, de la Tel Aviv la Constanța.

De asemenea, reprezentanții ALDD anunță că perioada de operare a zborurilor va crește de la 8 la 12 săptămâni, față de anul trecut. La Târgul ”International Mediterranean Tourism Market” de la Tel Aviv (9 - 10 februarie), ANT a participat cu un stand, în cadrul căruia s-au promovat asociațiile de promovare și agențiile de turism românești. ”În premieră, ALDD şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Oradea colaborează strâns pentru a atrage împreună interesul tour-operatorului israelian de chartere Meshek Wings. Acesta va trimite spre România 3 chartere pe săptămână către litoral şi un charter pe săptămână către Oradea şi Băile Felix. Împreună, cele două destinaţii româneşti vor atrage circa 9.000 de turişti în această vară, iar diferenţa până la 30.000 de turişti israelieni vor fi atraşi către Bucureşti şi Sibiu”, a anunțat Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România.