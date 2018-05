3 rochii de seara care nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta vara aceasta

Vara este intotdeauna plina de surprize. Mai ales daca esti o petrecareata innascuta, vara este prilejul perfect sa te distrezi, sa te indragostesti si sa uiti de toate grijile si problemele adunate de-a lungul anului. Acum este momentul sa iti iei la revedere de la orice inhibitie sau restrictie si sa fii TU. Adauga in bagajul de vacanta cele mai spectaculoase rochii de seara si ia pulsul celor mai tari petreceri de sezon.

Magazinul online Bogas.ro ne-a pregatit pentru aceasta vara o colectie impresionanta de rochii de seara – iata care sunt cele mai cool modele pe care trebuie sa le adaugi neaparat in garderoba.

Seducatoare in galben

Modelul Luana de la Bogas este una dintre acele rochii de seara cu care nu ai cum sa treci neobservata. Decolteul ametitor, croiul conic si culoarea sa foarte puternica sunt detalii care vor face diferenta cu orice ocazie. Daca adaugi in ecuatie si un bronz perfect, vei avea o aparitie demna de invidiat. Pune in evidenta culoarea acestei rochii de seara purtand o pereche de sandale oranj cu foarte multe barete si o pereche de cercei supradimensionati cu pietre colorate. Prinde-ti parul la spate pentru a-ti alungi gatul si a nu acoperi detaliile de pe umeri. Daca anticipezi ca vei petrece pana dimineata, inarmeaza-te cu o pereche de ochelari de soare cu rama neagra pentru contrast.

Transparenta este intotdeauna binevenita

Transparenta nu mai este de multa vreme un tabu. Designerii mizeaza sezonul acesta pe rochii de seara realizate din materiale diafane, care sa nu mai lase loc de interpretari. Iar daca vorbim despre petrecerile organizate pe litoral, nici nu incape indoiala: o astfel de rochie este mai mult decat potrivita.

Adauga in bagajul de vacanta modelul Dalina de la Bogas. Poart-o cu un body nude pentru un plus de mister sau cu unul negru, pentru un look contrastant. Prinde-ti parul intr-o coada inalta si accesoriseaza masiv pentru a scoate din anonimat modelul simplu al acestei rochii de seara. Secretul reusitei? O pereche de platforme ucigator de seducatoare.

Fermecatoare in roz

Rozul pudrat este una dintre cele mai promovate nuante ale acestui sezon. Am regasit-o in atat de multe colectii pe marile podiumuri de moda, iar acum este timpul sa iti achizitionezi rochii de seara in aceasta nuanta. Alege modelul Letitia de la Bogas. Forma sa conica iti va pune in evidenta silueta, iar dantela din care este realizata iti permite sa renunti la ideea de accesorizare masiva. In schimb, opteaza pentru o pereche de creole aurii imense si o pereche de sandale fine.

Prinde-ti parul intr-o coada inalta pentru a pune in evidenta dantela din partea superioara.

Intreaga colectie primavara-vara de rochii de seara Bogas este disponibila pe site-ul oficial. Descopera cele mai spectaculoase modele ale sezonului si inarmeaza-te cu tot ceea ce ai nevoie pentru a da startul unei veri memorabile. Perioada vacantelor se apropie, asa ca nu mai sta pe ganduri. Asigura-te ca esti pregatita sa faci impresie oriunde vei petrece!