38 de decese cauzate de rujeolă

În cadrul actualei epidemii de rujeolă din România au fost raportate 38 de decese cauzate rujeolei, astfel: 9 în jud. Timiș, 6 în jud. Arad, 7 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Brașov, 1 în jud. Calarași, 1 în jud. Cluj, 1 in jud. Ialomița, 2 in jud. Neamț, 1 în jud. Satu Mare, 1 in jud. Suceava, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galați, 1 in jud. Mureș și 1 în București, a anunțat Institutului Național de Sănătate Publică.

Niciuna dintre persoane, cu vârste cuprinse între 3 săptămâni și 39 de ani, nu a fost vaccinată.

La persoanele menționate, diagnosticele de deces au fost: pneumonie, viroză eruptivă, insuficienţă respiratorie acută, bronhopneumonie, encefalita subacută mioclonică rujeoloasă etc.

Cel de-al 38-lea deces cauzat rujeolei, confirmat serologic, a fost raportat la un copil cu retard psihomotor în vârstă de 2 ani, sex maculin, nevaccinat, din jud. Suceava. În saptamana 8 – 12.01.2018 au fost raportate încă 116 de cazuri nou confirmate în 15 judete și în municipiul București.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Iași și Prahova, câte 22 de cazuri.