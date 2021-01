5 motive pentru care berea nu este dăunătoare sănătății

Iată 5 motive pentru care berea nu este chiar rea pentru sănătatea dvs., dacă este consumată cu măsură. Vă rugăm să rețineți, acest lucru nu este o încurajare pentru a bea mai mult, mai ales dacă aveți o afecțiune medicală.

1. Băutorii de bere trăiesc mai mult

Consumul moderat este bun pentru dvs., iar berea este bună pentru consumul moderat. Toată lumea știe că a bea prea mult nu este bine pentru sănătate. Băutul excesiv poate duce la cancer esofagian, ciroză și alte afecțiuni. Totuși, din ce în ce mai multe cercetări medicale indică faptul că, nici a nu bea deloc nu este bine. Potrivit numeroaselor studii independente, băutorii moderați trăiesc mai mult și mai bine. Berea este perfectă pentru băut moderat, datorită conținutului redus de alcool și a volumului mai mare, în comparație cu vinul sau băuturile spirtoase. Și, după cum spunea Thomas Jefferson, „Berea, dacă e băută cu moderație, înmoaie temperamentul, înveselește spiritul și promovează sănătatea”. Și nu avea nevoie de un studiu științific pentru a-i spune asta.

2. Berea este complet naturală

Unele științe vă vor spune că berea este încărcată cu aditivi și conservanți. Adevărul este că berea este la fel de naturală ca sucul de portocale sau laptele (poate cu atât mai mult - unele dintre aceste etichete vă vor surprinde). Berea nu are nevoie de conservanți, deoarece are alcool și hamei, ambii conservanți naturali. Berea este „procesată” doar în sensul în care este și pâinea: este gătită și fermentată, apoi filtrată și ambalată. Același lucru se poate spune și despre o bere Ciucaș.

3. Berea este scăzută în calorii, săracă în carbohidrați și nu are grăsimi sau colesterol

Pentru o băutură complet naturală, berea oferă opțiuni serioase cu conținut scăzut de calorii. 500 g de Guinness au același număr de calorii ca 500 g de lapte degresat: aproximativ 125. Este mai puțin decât sucul de portocale (150 de calorii), care este aproximativ același cu berea dvs. standard, „cu calorii complete”. Dacă berea ar fi singura dvs. sursă de nutriție, ar trebui să beți una la fiecare oră, doar pentru a ajunge la cantitatea zilnică recomandată de calorii (de la 2.000 la 2.500). Nimeni nu vă recomandă să beți atât de mult. Singurele băuturi naturale cu mai puține calorii decât berea sunt ceaiul simplu, cafeaua neagră și apa. Cu siguranță, berea este încărcată cu acești carbohidrați care îngrașă, nu? O bere are aproximativ 12 grame de carbohidrați pe porție de 350 g. Alocația zilnică recomandată este de 300 de grame de carbohidrați, într-o dietă standard de 2.000 de calorii. Cu alte cuvinte, ar trebui să beți o cutie întreagă de 24 de beri - și apoi să intrați și în a doua cutie - pur și simplu pentru a ajunge la alocarea zilnică recomandată de carbohidrați. Este mai bine să mâncați un măr sau să beți niște suc, dacă doriți să vă suplimentați carbohidrații. Fiecare are aproximativ 35 până la 40 de grame de carbohidrați - de trei ori numărul găsit într-o bere. De asemenea, berea nu are grăsimi sau colesterol.

4. Berea vă îmbunătățește colesterolul

Berea nu numai că nu are colesterol, ci poate îmbunătăți și colesterolul din corpul dumneavoastră. De fapt, consumul regulat și moderat de bere va înclina raporturile HDL / LDL colesterol în mod corect. Aveți două tipuri de colesterol în sistemul dumneavoastră: HDL, colesterolul „bun” care vă protejează venele și menține sângele curgând și LDL, colesterolul „rău” care se acumulează în vene. Berea spală sistemul și menține nivelul HDL ridicat. Conform unor studii, o bere pe zi vă poate crește HDL cu până la 4%.

5. Berea are o mulțime de vitamine B

Berea, în special berea nefiltrată sau ușor filtrată, se dovedește a fi destul de hrănitoare, în ciuda anilor de suprimare a acestor fapte de către diferite grupuri anti-alcool. Berea are un nivel ridicat de vitamine B, în special acid folic, despre care se crede că ajută la prevenirea atacurilor de cord. De asemenea, berea are fibre solubile, bune pentru a vă menține sistemul gastric regulat, ceea ce, la rândul său, reduce probabilitatea ca sistemul dvs. să absoarbă substanțe nesănătoase, precum grăsimea. De asemenea, berea se mândrește cu niveluri semnificative de magneziu și potasiu.