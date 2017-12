720 de turişti japonezi la Constanţa

Nava maritimă de pasageri „Asuka II”, sub pavilion Japonia, cu o lungime de 246 de metri, va acosta mîine în terminalul de pasagere al Portului Constanţa. Pasagerul va avea la bord 720 de turişti japonezi. „Este pentru prima dată cînd un pasager de asemenea dimensiuni acostează la Constanţa, avînd la bord numai pasageri japonezi. Nava are toate dotările necesare încît să ofere croaziere de lux în jurul lumii pentru turiştii asiatici”, a declarat reprezentantul firmei de agenturare „Catoni &Co România”, Florin Giurcă. El a precizat că nava va acosta în port la primele ore ale dimineţii şi va pleca în jurul orei 20.00. „Aşa cum este şi normal, turiştii vor face excursii conform programului, inclusiv în municipiul Constanţa, foarte puţini fiind cei care au optat să rămînă pe navă în timpul escalei din România”, a spus Giurcă. Pasagerul de lux este operat de firma americană „Oceania Grand Cruise”. „Asuka II” a fost relansat la apă în martie 2006, după ce fostul „Asuka” a fost recondiţionat într-un şantier naval din Yokohama, Japonia. În timpul procesului de modernizare, nava de croazieră a fost dimensionată astfel încît să răspundă cerinţelor asiaticilor, în general, şi pieţei japoneze, în special.