9 Mai - zi cu triplă semnificaţie

Depunere de coroane de flori, la Constanţa

Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a organizat, ieri, cu ocazia Zilelor Victoriei care se serbează în perioada 8-9 mai, o depunere de coroane de flori la Monumentul din incinta Cimitirului Central, pentru toţi ostaşii care s-au jertfit în scopul eliberării de sub dominaţia fascismului. Şi la Constanţa, ca şi în alte oraşe ale ţării, au fost tineri care şi-au dat viaţa în lupta pentru eliberarea omenirii din robia fascistă pe pămînt românesc. Pe lîngă reprezentanţii Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa şi consulul general Victor Denim, au depus coroane de flori, din partea Primăriei Constanţa, viceprimarul Decebal Făgădău, din partea Consiliului Judeţean Constanţa, consilierul judeţean Maria Magiru, din partea organizaţiei PSD Constanţa, Aurelian Arghir, şi din partea Prefecturii Constanţa, subprefectul Mircea Iustian. Au mai dorit să aducă un omagiu celor care şi-au dat viaţa Prin depunerea de buchete şi coroane de flori, au mai dorit să aducă un omagiu celor care şi-au dat viaţa profesori şi elevi din cadrul Universităţii „Ovidius”, reprezentanţi ai Comandamentului Flotei, reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi reprezentanţi ai altor organizaţii şi instituţii constănţene. Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa, Victor Denim, a declarat că este bucuros că autorităţile locale şi mass-media acordă interes evenimentelor derulate de Consulat. „Forţele militare române au luptat umăr la umăr împreună cu Armata Sovietică în august - octombrie 1944 pentru independenţa sa şi au participat la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei”, a declarat consulul general. Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a organizat şi un cocktail pentru reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor care au participat la ceremonia de depunere de coroane de flori.

MANGALIA - Simpozion la Muzeul “Callatis”

Muzeul de Arheologie “Callatis” Mangalia, cu sprijinul Primăriei Mangalia, organizează astăzi, începînd cu ora 10.00, în sala de expoziţie a muzeului, manifestarea cultural-ştiinţifică intitulată: “9 Mai - Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei şi Ziua Europei”. În deschiderea evenimentului, directorul Muzeului de Arheologie “Callatis” Mangalia, dr. Sorin Marcel Colesniuc, va prezenta semnificaţiile simbolice ale acestor zile: “Ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie pentru români. În ziua de 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a declarat, în plenul Parlamentului, în numele Guvernului, că România doreşte să rupă legăturile cu Turcia. Ca urmare, Parlamentul a votat, în aceeaşi zi, o moţiune prin care a fost proclamată independenţa de stat a României. Un alt moment important în istorie este ziua de 9 mai 1945, cînd Germania nazistă a semnat actul capitulării necondiţionate. Această zi a fost desemnată Ziua Victoriei şi ziua sfîrşitului celui de-al doilea război mondial în Europa. În sfîrşit, ziua de 9 mai 1950 reprezintă ziua în care ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman, rosteşte celebrul discurs prin care propune planul care va sta la baza Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, precursoarea UE de astăzi. Consiliul European întrunit la Milano, în 1985, a hotărît ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.” Pentru partea a doua a manifestării cultural-ştiinţifice, profesorii, învăţătorii şi elevii instituţiilor de învăţămînt din Mangalia şi Dulceşti au pregătit cîteva momente literar-artistice.

Europa, sărbătorită în şcoală

În săptămîna 4 - 9 mai 2009, sub genericul Europa în şcoală, elevii Şcolii cu clasele I - VIII nr. 3 din Mangalia au organizat diverse activităţi dedicate Zilei Europei. Pe lîngă meciurile de fotbal, baschet şi volei din cadrul competiţiei cu titlul “Cupa Europei”, elevii au participat la dezbateri privind istoria Uniunii Europene, integrarea României în Uniune, valorile şi simbolurile europene, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni europeni. Toţi elevii de gimnaziu au dezbătut aniversarea Zilei Europei în cadrul orelor de consiliere şi orientare. Dintre aceştia, cei din clasele a VI-a îşi vor trimite cîte un echipaj la concursul “Valori europene”, care va avea loc astăzi. Şcolarii claselor a III-a, îndrumaţi de învăţătoarele Mariana Dragomir, Marinela Cruţu, Aspazia Pocitan şi Margareta Sulyak vor organiza, astăzi, atelierul de lucru “Sîntem mici cetăţeni europeni”. În cadrul acestei activităţi vor cînta Imnul European, vor discuta despre trăsăturile cetăţeanului european, vor face steguleţe ale UE şi vor realiza expoziţia de desene “Europa, te iubesc”. Sîmbătă, la Biblioteca Franceză “Jean de la Fontaine”, elevii clasei a V-a A vor participa la activitatea “Copiii, viitorul Europei”.

CERNAVODĂ - Cros pentru Europa

Ziua Europei va fi organizată, astăzi, şi de Primăria Cernavodă, care a pregătit mai multe acţiuni cu ocazia Zilei de 9 mai. Începînd cu ora 9.00, pe străzile principale ale oraşului se va organiza un cros la care vor participa elevi din şcolile generale şi din licee. Startul competiţiei se va da de pe strada Medgidiei, iar sosirea se va face în faţa Primăriei, unde va avea loc şi festivitatea de premiere. Cîştigătorii vor primi diplome şi premii în bani, iar ceilalţi vor primi tricouri. Tot astăzi, în jurul orei 10.30, în zona centrală vor avea loc diverse concursuri de desene pe asfalt, întreceri cu biciclete şi triciclete, expoziţie de desene pictate la care vor participa copiii din grădiniţele oraşului. După - amiază, Consiliul tinerilor, implicat în organizarea acestor acţiuni, va derula concursul de cultura generală “Tinerii şi Europa”. Elevii îşi vor testa cunoştinţele despre UE. Cîştigătorii concursului vor fi premiaţi de primarul oraşului, Mariana Mircea.

MEDGIDIA - „Lumină şi Har”

Pentru a sărbători tripla semnificaţie a zilei de 9 mai, Primăria Medgidia şi Casa de Cultură IN Roman organizează în aceste zile mai multe evenimente şi manifestări culturale. În 8 şi 9 mai 2009, în holul Primăriei se va desfăşura expoziţia de artă „Lumină şi Har”. Ajunsă la a IV-a ediţie, expoziţia cu vînzare cuprinde 70 obiecte realizate de 50 de beneficiari ai proiectelor derulate de World Vision România în Medgidia şi în comuna Cogealac. Printre cele 70 de obiecte se regăsesc tablouri, icoane pe lemn, linguri şi sticle pictate, mileuri, pernuţe cusute cu motive tradiţionale, potcoave cu seminţe, coşuri pentru ouă, împletituri din sfoară, felicitări. Sîmbătă, 9 mai, va avea loc o expoziţie de carte la Biblioteca IN Roman din Medgidia, iar pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” se va desfăşura ceremonia de arborare a drapelelor României, Uniunii Europene şi municipiului Medgidia. Cetăţenii sînt şi invitaţi la fîntîna arteziană din Parcul 1 Mai, ca să participe la spectacolul de divertisment intitulat „Europa României”, care va fi susţinut de soliştii şi formaţiile artistice din cadrul Casei de Cultură IN Roman. Evenimentele dedicate Zilei Europei se vor încheia cu recitalul de pian oferit de laureaţii Concursului Naţional de Pian ”Irina Şaţchi”, care a avut loc în oraşul Râmnicu-Vâlcea, concurs în cadrul căruia copiii din Medgidia au obţinut cele mai prestigioase premii.

Tatian IORGA, Mihaela DRAGOMIR