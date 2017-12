A doua victorie a sezonului pentru CSU Neptun

Aflată într-o situație delicată în clasament, formația CSU Neptun Constanța a obținut, sâmbătă, a doua victorie din acest sezon, învingând, pe teren propriu, o altă echipă aflată în partea inferioară a ierarhiei, ACS Spartac București, scor 23-19, în etapa a 8-a a Diviziei A la handbal feminin. Partida a fost una de nivel scăzut, cu un plus pentru echipa gazdă, care a condus tot timpul pe tabela de marcaj, la pauză având un avantaj de trei goluri, 13-10. Un fapt inedit îl constituie faptul că reușitele grupării de pe litoral au venit de la doar patru jucătoare. „A fost o victorie meritată și muncită, chiar dacă a fost mai greu decât ne așteptam. Îmbucurător este faptul că am luat puține goluri. S-a lucrat la apărare și asta s-a văzut, pentru că apărarea a câștigat meciul. În ofensivă, suferim pe extreme și am ratat iar patru aruncări de la șapte metri. Nu sunt mulțumit de evoluția echipei. Vreau mai mult”, a spus antrenorul Cristian Bărbulescu. Au marcat pentru CSU Neptun: Filip 8 goluri, Ciucanu 7g, Mușat 5g și Birton 3g.

Celelalte rezultate ale etapei: CS HM Buzău - Știința București 30-25; HC Activ CSO Plopeni - Știința Bacău 32-24; ACS Șc. 181 SSP București - CSU Târgoviște 42-32. HCF Piatra Neamț a stat.

Clasament: 1. CS HM Buzău 21p (219-160), 2. Danubius Galați 18p (golaveraj: 183-90), 3. Știința București 18p (215-161), 4. CSM București II 15p (155-133), 5. HCF Piatra Neamț 12p (192-163), 6. HC Activ CSO Plopeni 9p (175-162), 7. Știința Bacău 9p (194-198), 8. Spartac București 6p (129-180), 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 6p (159-217), 10. CSU Târgoviște 0p (159-256), 11. ACS Șc. 181 SSP București -4p (42-102)* - echipă penalizată cu șapte puncte pentru nerespectare cerinţe vârstă.

Citeşte şi:

CSU Neptun luptă pentru al doilea succes al sezonului

CSU Neptun a ajuns pe locul 9