A început cea de-a 57-a ediþie a Festivalului de Film de la Berlin

Cea de-a 57-a ediþie a Festivalului de Film de la Berlin a întins de ieri covorul roºu pentru vedetele invitate la prestigiosul eveniment. Printre vedetele aºteptate în capitala germanã se numãrã Robert de Niro, Clint Eastwood sau Sharon Stone, Isabella Rossellini, Lauren Bacall sau Marianne Faithfull.

Berlinala s-a deschis cu filmul francez "La môme", în regia lui Olivier Dahan, despre viaþa celebrei cîntãreþe Edith Piaf, care concureazã pentru Ursul de Aur alãturi de alte 21 de filme din întreaga lume. Actriþa Cate Blanchett ºi regizorul David Soderbergh vor prezenta împreunã filmul poliþist "The Good German" a cãrui acþiune are loc în Berlinul anilor '40, selecþionat în cadrul festivalului. Printre filmele cele mai aºteptate din cadrul unui program foarte axat pe politicã, aºa cum se întîmplã frecvent la Berlinalã, se numãrã "Letters from Iwo Jima" în regia lui Clint Eastwood, prezentat în afara competiþiei ºi "The Good Shepherd", în regia lui de Robert De Niro, despre înfiinþarea serviciilor secrete americane.

Juriul celei de-a 57-a ediþii, prezidat de regizorul american Paul Schrader, este format din actorii William Dafoe, Mario Adorf , Hiam Abbass, Gael Garcia Bernal, producãtoarea Nansun Shi ºi editorul Molly Malene Stensgaard. În afarã de prestigiosul Urs de Aur pentru cel mai bun film, juriul va mai decerna pe 18 februarie ºi Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor ºi cele mai bune interpretãri masculine ºi feminine, dar ºi premiul pentru cel mai bun film de debut, creat din 2006.

România este reprezentatã anul acesta de filmul de debut al lui Cãtãlin Mitulescu, "Cum mi-am petrecut sfîrºitul lumii", în cadrul secþiunii Generation 14plus ºi de scurt-metrajul "The Sound of Mountains" de Alexandru Belc, prezentat în cadrul programului pe teme legate de mîncare, distracþie ºi film ce vor fi prezentate în programul Eat, Drink, See Movies - Celebrating Culinary Cinema. Totodatã, actriþa Maria Popistaºu este prima participantã din România la proiectul "Shooting Stars", derulat de European Film Promotion, o reþea de promovare a filmului european, iniþiativã ce se va derula în primul weekend din timpul festivalului.