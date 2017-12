A murit actorul de comedie Charlie Murphy

Comediantul american Charlie Murphy, fratele actorului Eddie Murphy, care a jucat în serialul de comedie “Chappelle’s Show” și a fost co-scenaristul filmelor “Vampire in Brooklyn” și “Norbit”, a murit miercuri, într-un spital din orașul New York, la vârsta de 57 de ani, după o luptă cu leucemia. Managerul acestuia a confirmat vestea pentru TMZ, precizând că a urmat un tratament de chimioterapie. Născut în Brooklyn, New York, în 1959, Charlie a fost un actor și un comediant de succes. Înainte de a pătrunde în lumea divertismentului, s-a înrolat în Marina SUA în 1978 unde a făcut un stagiu militar de șase ani. Charlie, ca și fratele său, Eddie Murphy, și-a făcut un nume în lumea comediei. Una dintre cele mai memorabilae apariții ale sale a fost în serialul de comedie “Chappelle’s Show”, într-un episod despre seara în care a petrecut cu cântărețul Prince. În afară de aparițiile sale în “Chappelle’s Show,” Charlie a fost și co-scenaristul mai multor filme în care a jucat Eddie, inclusiv al filmelor “Vampire in Brooklyn” și “Norbit” . De asemenea, Charlie a jucat în filme precum ”The Boondocks,” sau “Are We There Yet?”. La finalul anilor 80, Charlie a avut o scurtă carieră în lumea rapului, compunând melodii alături de K-9 Posse. În 1997, Charlie Murphy s-a căsătorit cu Tisha Taylor, alături de care are doi copii; acesta mai are un copil dintr-o relație anterioară. Taylor a murit în 2009 tot din cauza cancerului.

În același an, Charlie a lansat un serial de comedie pe rețeaua video Crackle.com intitulat “Charlie Murphy’s Crash Comedy,” iar în 2010, serialul de stand-up “Charlie Murphy: I Will Not Apologize,” difuzat pe Comedy Central.