A murit cântăreaţa de muzică populară Ileana Ciuculete

Cântăreaţa de muzică populară Ileana Ciuculete a murit, marţi seară, la vârsta de 59 de ani, a declarat, pentru MEDIAFAX, artistul Gheorghe Turda. "A suferit de o hepatita C galopantă şi bănuiesc că nu ştia de boala aceasta a ei. Am fost colegi de breaslă. Ne ştim de cel puţin 40 de ani, dacă nu mai mult, am fost colegi de breaslă. Îi ştiu foarte bine şi familia şi primul ei soţ şi actualul, Cornel, cu care se înţelegea foarte bine. Erau un cuplu deosebit ca oameni. Păcat, prea devreme s-a dus. Era o persoană foarte agreabilă, contemporană cu moda cântecului de astăzi. Cu multe şlagăre, pe gusturile tuturor ascultătorilor şi telespectatorilor. Era o femeie foarte frumoasă, a fost una dintre cele mai frumoase artiste. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace şi să-i fie ţârâna uşoară. O regretăm foarte mult", a declarat, pentru MEDIAFAX, artistul Gheorghe Turda.

Ileana Ciuculete a înregistrat peste 400 de melodii proprii şi peste 24 de albume.

În 2005, Ileana Ciuculete a fost răsplătită cu Discul de Aur pentru vânzarea a 40.000 de exemplare ale albumului "Ciorbă de curcan". Ileana Ciuculete a fost solista diverselor ansambluri folclorice, printre care Ansamblul “Nicolae Bălcescu” din Craiova, Ansamblul folcloric „Căluşul” din Scorniceşti şi Ansamblul “Danubius” din Drobeta Turnu-Severin.

GRIGORE LEȘE DESPRE ILEANA CIUCULETE: A FOST UN OM BUN; CINE CÂNTĂ NU POATE FI UN OM RĂU

Rapsodul Grigore Leșe consideră că muzica populară rămâne fără o lume prin moartea cântăreței Ileana Ciuculete. "N-am cunoscut-o, să stau cu ea personal de vorbă. Și nici n-am cântat cu ea. O știu așa, din ascultate. Aborda genuri diferite de muzică, nu cânta numai muzică populară. Cânta de toate. Am văzut-o în tot felul de spectacole. Cânta și romanțe, cânta muzică populară din toate zonele țării. Cine cântă nu poate fi un om rău. A fost un om bun. Dumnezeu s-o ierte! Orice cântăreț are lumea lui și când dispare câte unul se pierde ceva. Fiecare cântă genuri diferite, dar are o lume a lui. Începând de azi, muzica populară rămâne fără o lume: lumea lui Ciuculete", a declarat Leșe pentru AGERPRES.