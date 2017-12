A murit Garry Marshall, regizorul filmului „Pretty Woman“

Garry Marshall, regizorul filmului ”Pretty Woman”, a murit la vârsta de 81 de ani, într-un spital din Burbank, California, din cauza unor complicaţii ale unei pneumonii apărute după un atac de cord. Garry Marshall a fost un regizor prolific. În afara filmului de succes ”Pretty Woman”, care l-a consacrat, Marshall este cunoscut şi pentru realizarea serialului american ”Happy Days”, dar şi pentru scenariul şi producţia sitcomurilor ”The Odd Couple” sau ”Mork and Mindy”. Marshall are trei copiii cu soţia sa, Barbara. Regizorul s-a născut la New York, a studiat întâi jurnalismul, apoi şi-a început cariera în divertisment, scriind texte comice pentru actori. Mai târziu, a început să scrie scenarii pentru mai multe seriale de televiziune, iar actorul de comedie Joey Bishop l-a remarcat în acea perioadă. Bishop l-a dus la Los Angeles şi l-a angajat pe post de scenarist pentru show-ul său, „The Joey Bishop Show“. Marshall a scris scenarii pentru mai multe comedii populare de televiziune, printre care faimoasele ”The Lucy Show” şi ”The Dick Van Dyke Show” din anii '60. În anii '70, Marshall a creat serialele ”Happy Days”, ”Laverne & Shirley”, cu sora sa Penny Marshall în rol principal, şi ”Mork and Mindy”, cu debutantul Robin Williams, la vremea aceea, în rol principal. Marshall s-a concentrat apoi pe creaţia pentru marile ecrane, în anii '80. A regizat blockbusterele ”Pretty Woman” şi ”Runaway Bride”, ambele cu îndrăgita actriță americană Julia Roberts în rolul principal.