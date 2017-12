A murit scriitoarea britanică Ruth Rendell

Scriitoarea britanică de romane poliţiste Ruth Rendell, care a creat personajul detectivului Reginald Wexford, a murit, sâmbătă, la vârsta de 85 de ani, potrivit bbc.com. Ruth Rendell, care a suferit un accident vascular cerebral sever în luna ianuarie, a murit sâmbătă dimineaţă într-un spital din Londra, potrivit unui comunicat al Penguin Random House din Marea Britanie, care îi publica volumele. "Suntem devastaţi de pierderea unuia dintre cei mai buni şi iubiţi autori ai noştri", au spus reprezentanţii Penguin Random House. Ruth Rendell (Ruth Barbara Grasemann) s-a născut în 1930, în comitatul Essex, dintr-o mamă suedeză şi un tată britanic. La începutul carierei sale a lucrat pentru o scurtă perioadă ca reporter la un ziar din Essex. Rendell, care a scris peste 60 de romane de-a lungul carierei sale de aproximativ 50 de ani, este creatoarea personajului Reginald Wexford, foarte cunoscut în rândul cititorilor britanici. Unele dintre cărţile sale au fost scrise sub pseudonimul Barbara Vine. Primul volum dedicat personajului Wexford, intitulat "From Doon With Death", a fost scris de Ruth Rendell în 1964. De atunci, Rendell a scris numeroase volume apreciate şi premiate, inclusiv "A Demon in My View", publicat în 1976, şi "Live Flesh", care a apărut zece ani mai târziu. Anul trecut, aceasta a publicat volumul "The Girl Next Door". Totodată, multe dintre volumele sale au fost traduse în peste 20 de limbi la nivel internaţional şi adaptate pentru cinema şi televiziune, fiind vândute la nivel mondial în aproximativ 60 de milioane de exemplare. Ultimul roman al scriitoarei Ruth Rendell, intitulat "Dark Corners", va fi lansat în luna octombrie.