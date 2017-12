A REUȘIT! Bolnav cu hepatită C care și-a câștigat în instanță dreptul la viață!

Se va crea un precedent în România după ce primul pacient cu hepatită C a câștigat în instanță dreptul la tratamentul fără interferon care vindecă aproape 100%? ”Curtea de Apel București a publicat ieri, 4 octombrie 2016, prima decizie prin care un pacient cu hepatită C, care nu putea beneficia gratuit de tratamentul fără interferon conform protocolului în vigoare, primește acest tratament rambursat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit deciziei aferente dosarului 5780/2/2016, instanța obligă pârâta (CNAS - n.r.) la acordarea către reclamant, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100% (fără contribuție personală) a medicamentelor Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum + Dasabuvirum până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 5778/2/2016”, se arată într-un comunicat al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO), remis Agerpres. Potrivit sursei citate, decizia va fi pusă în aplicare imediat. Pacientul care și-a câștigat acest drept în instanță este bărbat, are 43 de ani și 3 copii, suferă de hepatită C, în stadiul F3 al bolii, și a trecut deja prin două cure de interferon, de fiecare dată suferind recăderi. Procesul a început în august 2016 și este primul de acest fel pentru obținerea tratamentului fără interferon. ”Până în prezent, mai puțin de 5.000 de pacienți români au primit gratuit tratamentul fără interferon, iar contractul încheiat de CNAS pentru oferirea tratamentului expiră pe 9 octombrie 2016. Din informațiile APAH-RO, negocierile pentru continuarea programului și pentru semnarea unui nou contract nu au început încă”, atenționează reprezentanții asociației. Conform statisticilor, România se află pe primul loc la nivel european din punctul de vedere al numărului total de cazuri de hepatită C, rata generală de depistare a hepatitei C este foarte scăzută în România, iar majoritatea pacienților sunt depistați în contextul unor analize sau la internarea în spital pentru alte afecțiuni.