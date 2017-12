Abuz extrem în Sănătate!? Ce crede Alianța Medicilor?

Reprezentanți ai Alianței Medicilor din România (AMR), alianță înființată de peste 30 de zile, în urma unei mișcări spontane a medicilor pe Facebook, atrag atenția, pe rețeaua de socializare, asupra unui grav abuz petrecut în Sănătate, așa cum ei consideră. Ei sunt extrem de indignați că nu a avut loc niciun dialog real și că, mai mult, medicii Spitalului Județean Buzău anunță că își dau demisia în masă, iar unități sau compartimente de primiri urgențe se închid din lipsă de medici. ”În acest timp, o restructurare fără precedent în istoria medicinei românești are loc sub ochii noștri: pe 25.09.2015, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) s-a anunțat în Consiliul Medical că se desființează actuala secție Anestezie Terapie Intensivă (din care, întâmplător, fac parte trei dintre inițiatorii Alianței Medicilor: conf. dr. Elena Copaciu, dr. Coriu Letiția și dr. Ilie George) și se înființează trei noi secții”, scrie Alianța Medicilor, pe pagina sa oficială. În acest sens, AMR consideră un abuz extrem modul în care Ministerul Sănătății face modificarea de structură menită a reduce la tăcere protestul medicilor. ”Ne întrebăm: cum de conducerea spitalului ia aceste măsuri față de niște medici, de altfel, respectați și civilizați și decide să acționeze chiar împotriva interesului Spitalului Universitar de Urgență București și a siguranței pacienților?”, întreabă reprezentanți ai Alianței. Tot ei explică, potrivit normativelor legale, care este structura oficială a SUUB. Astfel, trebuie să aibă peste 60 de paturi de terapie intensivă (care pot fi, bineînțeles, repartizate pe mai multe secții). ”Reducerea unei secții de 32 de paturi - când necesarul ar fi cel puțin dublu, la o secție de 15 paturi (minimum permis de lege pentru a fi declarată secție ATI) și două compartimente mai mici - pune în pericol inclusiv clasificarea spitalului din spital de categoria 1 în spital de categorie inferioară, prin reducerea numărului de servicii medicale pe care le poate deservi. O secție mică nu poate acoperi urgențele majore 24 din 24 ore, 7 zile din 7, în condițiile în care numărul de paturi nu este suficient”, atrag atenția oficiali ai Alianței. Compartimentele nu pot asigura urgențele în mod legal, ele sunt forme de organizare provizorie, atunci când nu se pot organiza secții din lipsa de adresabilitate, și nu se justifică angajarea personalului permanent pe o secție, adaugă aceștia. Potrivit lor, înființarea a două secții, din una insuficientă, e doar consum de resurse și angajează cheltuieli fără sens, atât administrative, cât și logistice. ”Mai mult personal, mai mulți șefi de secție, mai multe asistente-șefe, mai mult personal care să acopere 24 ore din 24 ore pe ambele secții, linii de gardă. Am vedea drept o soluție inteligentă alocarea unui număr dublu de paturi, conform legii, împreună cu resursele aferente, pentru a putea deservi mai bine pacienții. Întrebăm retoric: de ce managementul spitalului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, nu a venit cu o astfel de soluție?”, arată AMR în mesajul postat public. Tot medicii punctează că nu există niciun motiv pentru care șeful secției ATI să poată fi sancționat, având o activitate ireproșabilă în desfășurarea actului medical. Și atunci apare întrebarea, în opinia lor, ”hărțuirea oamenilor care vor modernizarea sistemului să fie oare soluția?”. Ministerul Sănătății nu a avut până acum nicio reacție la acuzele aduse de către AMR.

Sechelă comunistă...

AMR este de acord să se discute orice modalitate de optimizare a activității din spital, ”însă această decizie impusă pare mai mult o sechelă comunistă a unor structuri care refuză aducerea sistemului sanitar românesc în mileniul III, mai ales că s-au ignorat soluții propuse de medici de-a lungul timpului, ultima propunere fiind înaintată de conf. Elena Copaciu, în scris, în iulie 2015, și la care nu a primit răspuns”, subliniază Alianța. Astfel, medicii au în plan cererea de refuzare în contencios administrativ, în același timp asigurându-i pe pacienți că deciziile luate nu vor afecta niciun moment îngrijirile acordate.

Solicitare!

Alianța Medicilor solicită atât presei, cât și organizațiilor internaționale prezente în România să urmărească cu atenție desfășurarea acestor evenimente, pe care le consideră atât împotriva interesului spitalului direct, cât și împotriva democrației. ”Să fii persecutat și hărțuit doar pentru că ai pornit un grup pe Facebook și să încerci să înființezi un ONG care să protejeze interesele medicilor și pacienților este incredibil pentru o țară europeană, democrată, membră a NATO și UE”, mai scrie AMR.

