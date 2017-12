Academia Americană de Film și-a (re)ales președintele

Cheryl Boone Isaacs a fost realeasă în funcția de președinte al Academiei Americane de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizaţie care acordă anual premiile Oscar. Anunțul a fost făcut marți seară. Cheryl Boone Isaacs, director executiv de marketing, care a militat pentru mai multă diversitate în cadrul organizației, a fost realeasă pentru un mandat de un an.

Academia a invitat recent un număr de 683 de membri să i se alăture, 46% din membrii vizați fiind femei, iar 41% din grupurile minoritare.

La sfârșitul lunii iunie, premiatul regizor și scenarist român Cristian Mungiu a fost invitat să facă parte din prestigioasa Academie, alături de alți cineaşti faimoşi, printre care turcul Nuri Bilge Ceylan, thailandezul Apichatpong Weerasethakul, chinezul Hou Hsiao-Hsien, iranianul Abbas Kiarostami şi coreeanul Park Chan-wook.

