Academia Hagi 2006, la turneul final de la Madrid al „Danone Nations Cup”

Duminică s-a încheiat turneul final al Cupei „Hagi Danone” Under 12 (jucători născuți după 1 ianuarie 2006), turneu găzduit de terenurile Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. După ce a încheiat Grupa A pe primul loc, echipa Academiei Hagi (antrenor Stelian Caluda, director coordonator Mihai Stere) a obţinut, duminică dimineață, calificarea în finală, după ce a trecut de formația Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați, cu un scor categoric: 7-0 (Luca Băsceanu 3, Enes Sali 2, Alesio Tudor şi Ramon Giurgiu). În cealaltă semifinală, New Stars București a învins-o pe CSM Focșani, scor 3-1. Tot duminică, dar după-amiază, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” a avut loc marea finală, între Academia Hagi și New Stars București. Academia Hagi s-a impus fără probleme, cu scorul de 4-0 (Luca Băsceanu 2, Enes Sali și Alesio Tudor), astfel că echipa constănţeană a încheiat turneul fără să primească gol!

Lotul Academiei Hagi 2006 care a participat la Cupa Hagi Danone 2018: Alberto Cimpoeșu şi Rafael Munteanu - portari; Cosmin Irimia, Mario Dudu, Cătălin Cusmenco, David Poturlu, Ramon Giurgiu, Alessio Tudor, Luca Băsceanu, Eduard Gordin, Enes Sali şi Albert Ciucă - jucători de câmp.

Academia Hagi 2006 va reprezenta România la turneul final „Danone Nations Cup” de la Madrid, din 2019, unde se va lupta pentru trofeul suprem alături de alte 31 de echipe naționale din întreaga lume.

După încheierea finalei s-a desăşurat festivitatea de premiere, iar pe lângă cupele și diplomele oferite formațiilor de pe podium, organizatorii au acordat și patru premii speciale, toate fiind obţinute de jucătorii Academiei Hagi, care au fost premiaţi de Ianis și Gheorghe Hagi.

Premii speciale - cel mai bun portar: Alberto Cimpoeșu; golgheter: Luca Băsceanu (căpitanul echipei); cel mai tehnic jucător: Enes Sali; cel mai bun jucător al turneului: Luca Băsceanu.